Gabriel Misehouy, a punt per vestir de blanc-i-vermell

Daley Blind no serà l’únic futbolista neerlandès a la plantilla de Míchel ni l’únic que actuï com a reclam turístic a Montilivi. El Girona s’ha obert lloc al mercat dels Països Baixos, fent lluir la Champions al seu aparador. En aquest sentit, el club gironí té lligat el fitxatge de Gabriel Misehouy i encarrilada l’arribada de Donny Van de Beek. En el cas del jove atacant d’Amsterdam, Misehouy es troba a Girona des de diumenge i ahir va passar la revisió mèdica per convertir-se en jugador del Girona durant les properes cinc temporades -ha firmat un contracte fins al 2029-. L’anunci de Gabriel Misehouy, per tant, és imminent i serà presentat aquesta setmana.

Nascut als Països Baixos el 18 de juliol de 2005, Gabriel Misehouy vestirà de blanc-i-vermell en la seva primera experiència lluny de casa. El futbolista, que la setmana que ve farà 19 anys, arriba lliure, després d’acabar contracte amb l’Ajax, club on s’ha format -també té passat a l’OSV-, el 30 de juny, i atret per la proposta del Girona en la seva estrena a la màxima competició europea. Tot i que no ha tingut l’oportunitat de debutar al primer equip de l’Ajax -ha estat convocat unes quantes vegades-, és una de les perles del club neerlandès i el curs passat va destacar amb el filial a la Segona Divisió neerlandesa, on va marcar set gols i va repartir tres assistències en 13 partits. Ara bé, quan el passat mes de gener va comunicar a l’Ajax que la seva voluntat era no renovar i que, per tant, se n’aniria gratis, els màxims mandataris del club li van fer la creu i van prohibir als tècnics donar-li més minuts. És per això que Misehouy porta cinc mesos sense competir de manera oficial.

Amb orígens a Ghana, Misehouy és internacional amb els Països Baixos (primer amb la sub-17 i ara amb la sub-19) i un futbolista molt polivalent: pot jugar de mitjapunta, extrem i migcampista ofensiu. El seu talent ha fet despertar l’interès de diversos clubs europeus com el Lilla, però la proposta del Girona l’ha seduït. Sobretot, tenint en compte la capacitat que té Míchel per fer brillar a les joves promeses i la possibilitat d’estrenar-se a l’elit tant a LaLiga com a la Champions.

Misehouy es convertirà en el tercer fitxatge de la temporada 2024-25, afegint-se a les incorporacions de Ladislav Krejci i Abel Ruiz. A l’espera de fer oficial l’anunci, el Girona ja sap que demà podrà comptar amb ell en el retorn als entrenaments. El neerlandès no coincidirà encara amb el seu compatriota perquè Blind està jugant l’Eurocopa i precisament aquest dimecres s’enfronta a Anglaterra en les semifinals.

El fitxtage de Misehouy és a punt. Un cop tancada aquesta carpeta, el Girona accelera per lligar també el més aviat possible a Donny Van de Beek, que es troba a la ciutat per negociar amb la direcció esportiva. Sens dubte, serà una de les incorporacions més sonades de l’estiu.

El migcampista neerlandès arribarà procedent del Manchester United, després d’acabar la temporada passada cedit a l’Eintracht de Frankfurt. Van de Beek, de 27 anys, també té passat a l’Ajax i l’estiu del 2020 va fitxar pels red devils a canvi de 44 milions. Enlloc de fer un salt encara més gran, però, el jugador va fer un pas enrere sense aconseguir consolidar-se a Old Trafford. Aquesta temporada buscarà una nova oportunitat per demostrar la seva vàlua al Girona.