Miguel Gutierrez, Abel Ruíz i Pau Cubarsí, a la llista definitiva dels Jocs Olímpics

Santi Denia ha fet oficial aquest dimecres la llista definitiva dels seleccionats pels Jocs Olímpics de París. Els dos jugadors del Girona, Miguel Gutiérrez i Abel Ruiz, i el gironí Pau Cubarsí, han passat el tall final i formen part del combinat espanyol al torneig olímpic.

Alejandro Iturbe, Juanlu Sánchez, Cristhian Mosquera i Sergio Camello no apareixen a la convocatòria principal, però viatjaran a França i podran entrar al lloc d'un company en cas de lesió.

Després de deu dies de concentració i esperant fins a última hora per si la convocatòria podia ser de 22 futbolistes, com a Tòquio, el tècnic ha descartat un porter, dos defenses i un davanter per deixar una llista de 18.

Una convocatòria principal en la qual apareixen dos jugadors que estan disputant l'Eurocopa amb Espanya i que s'afegiran a l'expedició després de la final de diumenge a Berlín, l'ex del Girona Àlex Baena i el barcelonista Fermín López.

La selecció espanyola estarà a Madrid fins el 17 de juliol, quan viatjarà a Bordeus per a disputar, un dia més tard, un amistós contra la selecció dels Estats Units.

El 18 de juliol, els de Santi Denia posaran rumb a París, on debutarà als Jocs Olímpics el 24 de juliol davant Uzbekistan al Parc dels Prínceps.

Després tornaran a Bordeus, seu dels dos següents partits de la fase de grups: el dia 27 de juliol davant la República Dominicana i el 30 de juliol davant Egipte. Els tres partits es disputaran a les 3 de la tarda.

Llista de 18 jugadors seleccionats

Porters: Arnau Tenas (PSG), Joan García (Espanyol)

Defenses: Marc Pubill (Almería) Eric Garcia (FC Barcelona), Crishtian Mosquera (València), Pau Cubarsí (FC Barcelona), Jon Pacheco (Real Sociedad), Miguel Gutiérrez (Girona) i Juan Miranda (Sin equipo)

Migcampistes: Beñat Turrientes (Real Sociedad), Adrián Bernabé (Parma), Álex Baena (Villarreal), Fermín López (Barcelona), Pablo Barrios (Atlético de Madrid) i Aimar Oroz (Osasuna).

Davanters: Sergio Gómez (Manchester City), Diego López (Valencia), Abel Ruiz (Girona) i Samu Omorodion (Atlético de Madrid).

Jugadors Reserves

Porter: Alejandro Iturbe (Atlético de Madrid B).

Defenses: Juanlu Sánchez (Sevilla) i Crishtian Mosquera (Valencia).