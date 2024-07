La perla de l'Ajax, Gabriel Misehouy, és el tercer fitxatge del Girona

La burocràcia ha endarrerit un xic l'anunci, però el Girona ha fet tot el possible per fer oficial el fitxatge de Gabriel Misehouy abans que comenci a rodar la pilota al nou centre d'entrenament de Vilablareix. Està previst que Míchel comenci la primera sessió a 2/4 de deu del matí. És per això que a les nou en punt el club blanc-i-vermell ha anunciat la incorporació de la perla de l'Ajax, que firma per quatre temporades, fins al 2028. Arriba lliure, després de finalitzar contracte amb el club d'Amsterdam el passat 30 de juny.

El jugador neerlandès, de 18 anys, té moltes ganes d'involucrar-se en el projecte gironí en la que serà la seva primera experiència lluny de casa. Misehouy va aterrar diumenge a Girona per estar disponible per a Míchel des del primer dia de l'inici de la pretemporada i ahir es va deixar veure pel centre de la ciutat, on es va fer fotos a la botiga del Girona a la Rambla.

L'altre objectiu del Girona és poder fer el mateix amb el seu compatriota Donny van de Beek. L'acord amb el migcampista neerlandès del Manchester United és total, a falta de tancar els últims serrells de l'operació, i l'oficialització del seu fitxatge només és qüestió de temps.