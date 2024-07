Donny van de Beek, un talent a recuperar per la Champions

Tindrà un repte immens, Míchel. Vaja, en tindrà forces. De quina manera compaginarà la Lliga i la Copa, amb la Champions. Com s'ho farà per treure més suc del ja exprés d'una plantilla que mai no ha donat mostres de fatiga, però a la qual ha elevat molt per damunt de les seves possibilitats. Què farà per mantenir la flama de la competitivitat viva, amb el desgast que suposa el fet de conviure tant temps amb una exigència extrema. I quin as es traurà de la màniga per recuperar el talent perdut de Donny van de Beek, el quart fitxatge de l'estiu del Girona, després dels de Ladislav Krejci, Abel Ruiz i Gabriel Misehouy.

Perquè sí, a van de Beek, de 27 anys, cal reanimar-lo. El migcampista neerlandès fa anys que no aixeca el cap. Concretament, des que va lluir en un curs en què l'Ajax, el seu Ajax, va plantar-se a les semifinals de la Lliga de Campions. Era l'any 2018-19, i en aquell equip, curiosament, hi havia Daley Blind, avui fonamental en els esquemes defensius de Míchel. Ells dos i Misehouy, de fet, completen la trilogia neerlandesa blanc-i-vermella. No és mal camí, aquest.

Però al que anàvem. Aquell any, van de Beek va brillar amb tanta força, conquerint el Santiago Bernabéu inclòs, al costat de Frenkie de Jong a la sala d'operacions, que va convertir-se en un diamant molt cotitzat pels grans clubs europeus. Sense saber-ho, però, havia fet l'últim ball destacat, perquè des de llavors, no ha estat ni l'ombra del que havia sigut ni del qual les expectatives deien que seria.

45 milions d'euros

El Manchester United va ser qui se'l va endur, pagant 45 milions d'euros per ell l'estiu del 2020. I allà, sigui per les lesions, sigui pel mal rendiment col·lectiu d'un club que fa anys i panys que no funciona, s'ha anat devaluant. De mica en mica, ha anat perdent la confiança, sortint un parell de cops a préstec a veure si d'aquesta manera la cosa revifava. Primer a l'Everton, més tard a l'Eintracht de Frankfurt, que li va pispar al Girona en el passat mercat d'hivern, quan Quique Cárcel ja havia escrit el seu nom a l'agenda. Aquest cop, no se li ha escapat.

Cárcel, gat vell, ha signat un acord amb el Manchester United que provoca que el risc econòmic sigui relatiu. A van de Beek li quedava un any de contracte, i els blanc-i-vermells pagaran una quantitat fixa i simbòlica de mig milió d'euros. Si no surt bé, s'haurà perdut molt menys del que es guanyarà com torni a despertar.

Perquè les variables pactades entre el club gironí i l'anglès garanteixen pràcticament uns quatre-cinc milions d'euros per al Manchester United que, en segon grau, podria ingressar quinze milions. Aquesta és la xifra màxima que pagarà el Girona, sempre que les condicions li siguin favorables. El jugador signa fins al 2028 i els anglesos també es reserven un tant per cent de futura venda.