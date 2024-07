Tres horaris de cop: descobreix quan serà el primer partit a Montilivi

El Girona comença a tenir definit el full de ruta de l'inici de la temporada 2024-25. Després de saber que l'estrena de la Lliga serà el dijous 15 d'agost davant el Betis al Benito Villamarín (21:30 hores), l'equip de Míchel ha descobert avui l'horari de les següents tres jornades. En aquest sentit, el diumenge 25 d'agost visitarà l'Atlètic de Madrid al Metropolitano (21:30 hores), el dijous 29 d'agost rebrà l'Osasuna en l'estrena a Montilivi (19:00 hores) i el diumenge 1 de setembre jugarà contra el Sevilla al Sánchez Pizjuán (19:00 hores).

El club va demanar disputar els dos primers encontres com a visitant perquè, com cada estiu, ha canviat la gespa de Montilivi i hi està fent reformes per adequar l'estadi a les exigències de la UEFA per acollir la Champions.