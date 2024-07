De valdre 1 euro a 150 milions: així ha canviat el Girona

«Quan érem petits i jugàvem al PC Futbol vam començar a aprendre de què anava el mercat. Però el món real és menys divertit del que sembla, perquè hi ha molta pressió». La sentència és d’Ignasi Mas-Bagà, el CEO del Girona, en el programa d’Itnig a Youtube, on explica la transformació que està patint l’entitat blanc-i-vermella coincidint amb el millor moment de la seva història, amb la classificació per a la Lliga de Campions inclosa. «Sóc partidari de fixar-me metes curtes; si no fos així, t’estaries enfrontant a escenaris que no has mesurat. A l’abril, tothom donava per fet que ja estàvem a la Champions, però sempre vam voler ser cauts, fins que no va ser real». L’impacte produït pels homes de Míchel, esportivament i econòmicament, ha sacsejat de dalt a baix el club, que comptarà amb un pressupost de tres xifres aquesta temporada. «Tancat l’exercici a 30 de juny, hem tingut uns ingressos rècord d’uns 67 milions d’euros (7 de matchday, 9 de patrocini, 45 de televisió i 3 varis). I per al curs que entra, la previsió del pressupost gira al voltant dels 110 milions d’ingressos». Pel que fa a les despeses, en cap moment se superarà aquesta xifra. El 70% dels ingressos va a la primera plantilla i la resta no l’especifica. «A la Lliga no podem perdre diners. Hem tingut un benefici petit, d’uns dos milions, però la idea és que l’any vinent això sigui molt més gran. Però també se’ns genera l’oportunitat d’invertir molt».

Mas-Bagà desenvolupa quina és la línia de negoci a seguir en aquesta gran aventura europea. «La Champions ens farà créixer a curt termini: vendrem més samarretes, els patrocinadors pagaran més perquè tindran més exposició, vendrem més entrades... però també estarem oferint el millor aparador del món als nostres futbolistes. Per poc que ho facin bé, es podran revalorar. A més, ara, quan sortim a comprar, els jugadors volen venir a Montilivi». Traduït a números, què significa? «Només per ser-hi, ens entraran uns 32 milions d’euros. Jugarem un mínim de vuit partits i per victòries, cobrarem uns 2,1 milions, i per empats, 700.000 euros», confessa. També aclareix que es destinaran uns dos milions en les reformes a l'estadi d’aquest estiu per les exigències de la UEFA i que han prioritzat la Ciutat Esportiva abans que l’estadi de Montilivi, necessitat d'un rentat d'imatge urgent. No l’obliden i assegura que ho abordaran posteriorment.

Els canvis en l’àmbit intern, com la relació amb el City Football Group -fins ara, màxim accionista- per poder participar en la competició sense cap mena de problema tenint en compte la coincidència amb el Manchester City, el principal equip del grup, també van ser explicats pel barceloní. «Havíem de demostrar que no hi ha cap influència directa i hem modificat coses perquè no sigui així». A partir d’ara, a banda de no poder fer operacions entre ambdós clubs, no pot haver-hi cap mena de comunicació ni consultes en el dia a dia, unes pràctiques habituals en els últims anys. El que està passant a Girona és una anomalia. «És diferent de tot i hem de situar la mirada més enllà d’aquesta temporada. Per prudència, hem d’assumir que l’any vinent no tornarem a la Champions. Això vol dir que el pressupost tornarà a baixar bastant i si dimensionem l’estructura, ens podem equivocar. Però ja dic que assumirem un risc i sobre invertirem, provocant que l’any que ve sigui insostenible, però amb el propòsit que vendrem jugadors el 2025», afegeix, manifestant que la xifra destinada aquest estiu a fitxatges també dependrà de les sortides que hi hagi. De moment, s’han invertit una mica més de vint milions entre Ladislav Krecji i Abel Ruiz -Misehouy arriba lliure i per van de Beek es pagarà un mig milió simbòlic amb unes variables que es poden enfilar a uns quinze milions si la cosa rutlla-, i se n’han ingressat uns divuit per Aleix Garcia i un pessic per Callens.

Què valdria el Girona si algú l’hagués de comprar? «100 milions? 150? No ho sé del cert, però aniria més o menys per aquí», revela Mas-Bagà. Res a veure, comparativament parlant, a quan l’anterior propietari, Josep Delgado, el va posar a la venda per un euro el 2012.

Relació amb els abonats

La massa social, evidentment, també ha crescut, assolint uns 9.700 abonats i uns 16.000 socis. A Mas-Bagà, la relació amb l’afició el preocupa i l’ocupa. «Interactuem amb ells mitjançant diverses plataformes i ens agradaria agrupar-ho, perquè ens costa ordenar-ho. Ens movem en franges d’edat dels 12 anys als 80. L’altre dia va venir a renovar l’abonament una persona de 92 anys. És clau saber què volen, perquè no tots volen el mateix. I això significa que tampoc no hem d’invertir el mateix en cada aficionat, perquè és llançar els diners, si no hi haurà conversió. En aquest aspecte, anem una mica endarrerits. Ens falta saber moltes coses».

«El futbol és cada cop més car», continua, «i competim amb contingut semblant i gratuït, com la Kings League. Semblem els dolents de la pel·lícula perquè fem pagar pels nostres continguts. Però intentem arribar a la gent jove creant moltes accions i no limitar-ho només al dia del partit, sinó durant tota la setmana, perquè en cas contrari, la tendència diu que ens acabaria avorrint. També hem canviat la mentalitat de l’esportista. Abans no volien que els molestéssim i ara fins i tot a mitja part et donen declaracions», finalitza.

