Krejci, Tsygankov i Dovbyk, a punt de tornar

Com costa, trencar el gel amb la suor després de tants dies. Ho ha comprovat el Girona, que va tornar a la feina dimecres i avui gaudeix del primer dia de festa. Perquè a partir de demà, la intensitat s'accentua amb l'estada al Royal Verd Training Center, a la Vall d'en Bas, on es compaginarà l'activitat diària amb la disputa dels primers amistosos: dimecres contra l'Olot i dissabte davant del Montpeller.

Míchel ha començat a desgreixar la maquinària, conscienciant als seus homes que oblidin tot el que van fer per tornar-ho a fer de nou. Ja els va dir el madrileny que seria una setmana estranya. Més encarada a tornar a agafar hàbits que no pas a prendre's les coses massa seriosament. Ja hi haurà temps per això.

L'únic contratemps que ha hagut de lamentar és la petita lesió patida per Portu en la darrera sessió. Un ensurt que no hauria de tenir greus conseqüències per al davanter murcià, que el curs passat va viure una segona joventut coincidint amb el seu retorn a Montilivi.

La plantilla del Girona ha estrenat el qual serà casa seva, la nova ciutat esportiva a Vilablareix, després de deixar enrere una trajectòria de sis temporades al PGA de Caldes de Malavella. Les primeres sensacions, esclar, són positives. Tal com són sempre les novetats.

Parlant de novetats, Gabriel Misehouy i Donny van de Beek han completat les primeres sessions amb els seus nous companys, començant un procés d'adaptació que, pel que fa al vestidor blanc-i-vermell, sol ser bastant senzill. Els grans actors dels últims anys del Girona coincideixen a assegurar que el factor humà és clau en l'èxit viscut. I això sempre facilita les coses.

Tres cares conegudes

A partir de demà, a la Vall d'en Bas, Míchel podrà comptar amb tres cares conegudes. S'incorporaran al grup el txec Ladislav Krejci, que coneixerà per primera vegada als seus nous companys, i la parella ucraïnesa Viktor Tsygankov i Artem Dovbyk. Tots tres van participar en l'Eurocopa i, per aquest motiu, el club els va concedir uns dies més de vacances tot i caure eliminats relativament aviat: la República Txeca i Ucraïna no van passar de la fase de grups, acomiadant-se del torneig el passat 26 de juny.

Més dies de desconnexió tindran els altres futbolistes actius aquest estiu en competicions de seleccions: Daley Blind, que va arribar fins a les semifinals jugades dimecres amb els Països Baixos i Yangel Herrera, que va trobar el límit de Veneçuela en els quarts de final de la Copa Amèrica el passat dia 6 de juliol.

I encara en queden d'altres que es presentaran a Montilivi molt més tard, si és que ho fan. Abel Ruiz, un dels fitxatges de l'estiu, segur. El davanter està concentrat amb la selecció olímpica espanyola per als Jocs de París en una llista on també hi ha Miguel Gutiérrez. Defensant la República Dominicana hi ha el figuerenc Óscar Ureña.

Mentre es van guixant dies en el calendari i Quique Cárcel signa altes, baixes i les cessions que facin falta, Míchel continuarà posant a punt el primer Girona de la història que afrontarà tres competicions de cop, la Champions inclosa.

