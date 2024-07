Míchel: «La Lliga és el principal objectiu»

El Girona tindrà poc més d’un mes per preparar la seva estrena al camp del Betis el proper dijous 15 d’agost. L’equip ha iniciat avui l’estada al Royalverd Training Center de la Vall d’en Bas i ho ha fet amb Krejci, Tsygankov i Dovbyk a disposició de Míchel. El tècnic ha passat revista dels primers entrenaments de la pretemporada en una entrevista als mitjans del club.

«Les sensacions són molt bones perquè tenim un gran ambient de treball. L’equip ha vingut amb moltes ganes, els jugadors estan motivats i senten que és una temporada especial, per la Champions, però tots tenim clar que el més important és el creixement del club. Això passa per continuar a Primera Divisió», ha comentat Míchel. Per a l’entrenador, «tothom és feliç aquí, per mi és primordial»: «Totes les àrees del club tenen la tranquil·litat de tenir un amic al costat. Hem de fer camí junts, ajudant-nos i estant units».

«Hem de fer entrenaments de molta qualitat en pocs dies», ha dit pensant en el debut de Lliga al Benito Villamarín: «Començar els dos primers partits a fora té més dificultat, però anirem pas a pas i pensant partit a partit». En aquest sentit, ha insistit que «per nosaltres la Champions és un somni, però hem d’aparcar-lo i pensar en fer una bona feina ara per preparar-nos per la Lliga. És la nostra competició més important i el principal objectiu del club. Evidentment, jugar a la Champions és històric i segur que el primer dia serà molt especial. M’encantaria que el primer partit fos a casa».

També s'ha referit als nous fitxatges (Krejci, Abel Ruiz, Misehouy i Van de Beek), que «són jugadors que segur que ens faran millors perquè tenen talent»: «Més que quantitat, volem qualitat a la plantilla». I les renovacions: «És molt important que la gent que porta més anys amb nosaltres hi sigui perquè el grup entengui per on va la cosa».

«És una etapa nova i hem de mirar cap endavant. Aquesta temporada no hi seran Borja ni Aleix, que formen part de la història top del club», ha apuntat.