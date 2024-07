El miracle que ha obrat el Girona arriba a Netflix

El Girona ha començat la segona setmana d’entrenaments amb l’objectiu d’estar preparat per a l’inici de la temporada de l’estrena a la Champions, conscient que el miracle que va obrar el curs passat difícilment es podrà superar. Precisament, per això, l’equip de Míchel és protagonista en un dels vuit capítols de la docusèrie LaLiga: más allá del gol que s'ha estrenat avui a Netflix i està produïda per Morena Films.

La plataforma ha escollit la LaLiga EA Sports per fer el primer documental en format sèrie d’esports a Espanya. Al més pur estil Formula 1: Drive to Survive, Netflix acosta a l’espectador la màxima categoria del futbol espanyol com mai abans s’havia mostrat. Al llarg dels vuit capítols, en els quals es fa un recorregut per la temporada 2024/2025, es donen a la llum històries i moments d’allò més emocionants des del viatge de Xavi al Barça, la rivalitat entre la Reial Societat i l’Athletic al País Basc o el Sevilla i el Betis a Andalusia, la mala sort amb els entrenadors que han tingut al Sánchez Pizjuán, la lluita del Celta i el Vila-real per allunyar-se del descens o, com no podia ser d’una altra manera, la sorpresa que dona el Girona posicionant-se a la part alta de la taula i fent-se un lloc entre Madrid, Barça i Atlètic. Tot, explicat a través dels grans protagonistes (futbolistes i tècnics) i mostrant escenes inèdites per transmetre com és el dia a dia d’un club de Primera Divisió.

El conjunt blanc-i-vermell té un capítol dedicat sota el títol «Un invitado sorpresa», en el qual es fa èmfasi en com els de Míchel són capaços de refer-se a la patacada contra el Madrid a Montilivi (0-3) per guanyar el Barça a Montjuïc (2-4) i posteriorment l’Atlètic a l’estadi gironí (4-3) per competir pel títol honorífic de campió d’hivern. Durant els 52 minuts que dura el capítol, es pot conèixer la cara més íntima de Míchel, que fa un viatge en el temps a Vallecas per reunir-se amb els seus amics i cada dia beu cafè en una tassa que li va regalar Stuani amb motiu dels seus 100 gols; del davanter uruguaià, jugador insígnia del club de Montilivi i que hauria desitjat trobar-se al tècnic molt abans; o de Daley Blind, amb les confidències que té amb el seu pare Danny.