Suspens amb el Trofeu Costa Brava

«I el Trofeu Costa Brava, quan serà?», es pregunta tothom. Al llarg de les darreres setmanes, el Girona ha compartit la planificació de la pretemporada, que va començar la setmana passada, amb els diferents amistosos i rivals contra els quals s’enfrontarà l’equip de Míchel. Els blanc-i-vermells s’estrenaran aquest dimecres contra l’Olot al Municipal garrotxí (19:00 hores) en una cita que ja s’ha convertit en habitual a l’estiu per a la presentació d’ambdós conjunts. Al calendari també hi tenen programats els partits davant el Montpeller, Espanyol, Tolosa -aquests tres es disputaran a porta tancada-, Nàpols, Newcastle i Bournemouth, però cap d’ells s’inclou en el marc del Trofeu Costa Brava. De moment, no hi ha ni rastre del torneig que se celebra des del 1970 i que és el segon més antic de Catalunya per darrere del Gamper. Per part del club, que és qui l’organitza, tampoc ha transcendit cap detall.

La Lazio va ser el convidat de l’estiu passat, en un duel en què Taty Castellanos tornava a Montilivi i que es va quedar a casa gràcies als gols de Tsygankov i Stuani (2-1). Tenint en compte que el Girona ha sol·licitat jugar els dos primers partits de Lliga a fora -visitarà el Betis d’aquí a un mes exacte, el dijous 15 d’agost a les 21:30 hores, i l’Atlètic de Madrid el proper diumenge 25 d’agost a es 21:30 hores-, la possibilitat d’acollir la 47a edició del Trofeu Costa Brava a casa és complicada perquè a l’estadi s’hi estan realitzant els treballs de regeneració de la gespa i la remodelació d’alguna zona per poder acollir la Champions aquesta temporada 2024/2025. Ara bé, que des la primera edició, l’any 1970, Montilivi hagi estat el lloc per excel·lència de la diputa del torneig, no significa que no es pugui fer en algun altre indret de les comarques gironines. De fet, no fa tant que es va celebrar a Palamós.

Va ser l’estiu del 2022 quan el Girona es va traslladar a l’Estadi Municipal Palamós-Costa Brava per ser l’amfitrió d’un Trofeu Costa Brava accidentat. La 45a edició va ser contra el Club Bolívar, amb la rebuda a l’excapità i insígnia de l’entitat blanc-i-vermella Àlex Granell, i el resultat va ser favorable als gironins (2-0). Durant el transcurs del partit es va produir una apagada de llum que va impossibilitat arribar fins al final i l’encontre es va acabar amb 75 minuts de joc. Els autors dels gols van ser Taty Castellanos i Guitián en pròpia porteria. Aquell any, el motiu de jugar a Palamós també va ser cosa de la gespa del terreny de joc de Montilivi que estava en ple procés de renovació.

En el cas que s’opti per organitzar el Trofeu Costa Brava en un estadi de la demarcació, que no sigui Montilivi, els de Míchel encara tindrien un forat lliure a la seva agenda. Tenint en compte, que el dissabte 3 d’agost s’enfrontaran al Nàpols a Castel di Sangro (Itàlia) i el divendres 9 d’agost al Saint James Park en una estada a Anglaterra, els blanc-i-vermells tenen un període cinc dies en què podrien celebrar el torneig gironí. Hi ha una altra franja sense partits, del 21 al 26 de juliol.

Si no, per poder-lo disputar a Montilivi, una opció que encaixaria seria la setmana d’aturada per seleccions que hi ha a principis de setembre, del dilluns 2 al setembre 8. Això sí, en aquest cas la Lliga ja hauria començat i la plantilla ja estarà del tot tancada.

La història del Trofeu Costa Brava

El Girona organitza cada estiu, des de 1970 -any en què es va inaugurar Montilivi-, el Trofeu Costa Brava, que és el segon més antic de Catalunya per darrere del Trofeu Joan Gamper del Barça. El San Lorenzo d’Almagro va ser el guanyador de la primera edició, en la qual no hi van participar els gironins, després d’imposar-se al Borussia (5-0). El Girona va passar a formar part del cartell a partir de la segona edició del Trofeu Costa Brava i, amb 46 edicions celebrades, se l’ha endut en 17 ocasions.

Amb el temps, el club blanc-i-vermell, ha anat modificant el format del torneig, jugant des d’un quadrangular, en el qual hi havia dues semifinals i la final, més el partit pel tercer i quart lloc, fins a una lligueta de tres equips contra tots o la disputa d’un únic partit, que és el que s’estila des de l’any 2003.

El Trofeu Costa Brava és un clàssic de l’estiu i només s’ha cancel·lat en comptades ocasions. No n’hi va haver els anys 1995, 1996, 2001, 2004, 2005, 2006, 2007, 2020 i 2021. Els anys 2020 i 2021 no es va poder disputar a causa de la pandèmia del coronaviurs, però es va recuperar el 2022 amb la 44a edició en què els veterans del Girona es van enfrontar al Barça Legends (2-0). El partit va tenir un caire solidari per recaptar diners per a la investigació de l’ELA amb Juan Carlos Unzué de protagonista. Aquell any també va tenir lloc la 45a edició, que precisament va ser a Palamós.

Durant la història del Trofeu Costa Brava, han passat per terres gironines equips destacats com el Barça, City, Tottenham, Sevilla, Espanyol, CSKA Moscou, Reial Societat, etc. A l’espera de confirmar qui serà el rival de la 47a edició, qui sap si algun d’aquests caurà per la Champions.

