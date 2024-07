El Girona ajorna el Trofeu Costa Brava fins a nou avís

El Girona ja fa una setmana que sua la cansalada. Primer a Vilablareix i des d'ahir a la Vall d’en Bas, on l’equip hi fa una estada d’uns dies. Llevat de la presentació d’Abel Ruiz fa unes setmanes, cap jugador ha trepitjat per res i no sembla que la cosa hagi de canviar perquè tots els partits amistosos estan programats fora de l’estadi. Demà a Olot, dissabte al Royal Verd Training Center contra el Montpeller i després Torremirona (Espanyol i Tolosa), Castel di Sangro i Anglaterra (Newcastle i Bournemouth) seran els escenaris dels partits de pretemporada d’un Girona que enguany no disputarà el Trofeu Costa Brava. El tradicional torneig de presentació davant l’afició a Montilivi ha quedat ajornat, segons el club, arran de la substitució de la gespa i de les obres que es fan a l’estadi per adequar-lo per als partits de Lliga de Campions. De totes maneres, el Girona no descarta trobar un forat al calendari per poder-lo disputar durant la temporada. Aquesta seria la quaranta-setena edició d’un dels tornejos més antics de Catalunya.