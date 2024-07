El Girona prioritzarà els mil socis més antics en els partits de Champions

El Girona ha presentat aquest dimarts el sistema de venda i adjudicació d'entrades per als partits de la Champions League. El director general Ignasi Mas-Bagà ha revelat que l'estadi de Montilivi tindrà una capacitat de 9.721 localitats de les quals 6.000 seran per als socis. En aquest sentit, el procés de venda d'entrades es farà mitjançant un sorteig entre els socis que, prèviament, s'hi hauran d'inscriure. El club garantirà entrades per als mil socis més antics per tal que puguin veure els quatre partits de la competició. La resta de socis, 14.390, tindran dret a veure, com a mínim, un partit. Això sí, els socis afortunats, tants els mil primers com els que els toqui l'entrada en el sorteig, només es podran ubicar a Preferent inferior i als Gols inferiors. La zona de tribuna serà d'ús exclusiu per a compromisos UEFA (1.300), per llotja, patrocinadors, vip i compromisos del club (1.500) i per zona visitant (210). El preu de les entrades es fixarà depenent dels rivals que toquin en el sorteig de finals d'agost. Això sí, Mas-Bagà ha confirmat que es partirà d'uns 45 euros.

El director general Ignasi Mas-Bagà confirma que reformar Montilivi a curt termini és "la prioritat i el compromís" de la propietat. / Marc Brugués

Mas-Bagà ha volgut deixar clar al mateix temps que des del setembre passat el club treballa en un projecte del "Montilivi del futur". El director general ha recordat el compromís dels accionistes amb les infraestructures i que, després de la Ciutat esportiva de Vilablareix, "el segon gran projecte és i ha de ser Montilivi. Mas-Bagà ha insistit que la prioritat ha estat "sempre" jugar la Champions a Montilivi i des del setembre s'ha treballat perquè la reforma pogués estar a punt per a l'inici d'aquesta temporada. Tanmateix, al febrer els tècnics industrials no van assegurar que es pogués arribar a temps i això feia perillar la capacitat mínima de 8.000 seients que exigeix la UEFA. És per això que el club, que ja sabia que no podia fer servir les graderies retràctils, va explorar altres vies "per obligació", perquè "Montilivi no era apte". Al final, s'ha aconseguit fer-lo apte i Mas-Bagà ha recordat que és un "compromís i objectiu" reformar l'estadi a curt termini.