Olot es prepara per rebre al Girona de Champions

Uns debutaran a la Champions i els altres jugaran a la Segona RFEF, després d’aconseguir l’ascens de manera impecable la darrera temporada. Hi ha molta diferència entre ambdós -per categories i pressupostos-, però els dos són gironins i això és el que ho fa més especial. A part que el partit arriba en el millor moment perquè tant l’un com l’altre van tornar a la feina el dimecres de la setmana passada i representarà la primera presa de contacte al damunt del terreny de joc. El Girona i l’Olot s’enfrontaran demà al Municipal garrotxí (19:00 hores) en el primer amistós de l’estiu, que servirà de presentació dels seus respectius equips davant l’afició.

«Hem hagut de començar abans la pretemporada, però el premi s’ho val. Ens estrenarem contra un equip de Champions, el Girona, i, a més a més, ho farem amb públic a casa nostra. És un plaer organitzar aquest partit i estem molt agraïts que des de Montilivi ens contemplin com un bon rival per jugar el primer amistós», explica el director esportiu de l’Olot, Sergi Raset. El conjunt dirigit per Pedro Dólera, igual que el de Míchel, va donar per finalitzades les vacances el passat dimecres amb la represa dels entrenaments per preparar el curs 2024/2025. «Hem avançat la planificació d’entrenaments per poder enfrontar-nos al Girona, però això no significa que carreguem als nostres jugadors. Els primers dos caps de setmana, per exemple, no hem buscat partits per a què l’equip pugui descansar. L’any passat també ho vam fer així i ens va anar molt bé», afegeix Raset. L’amistós Olot-Girona al Municipal d’Olot s’està convertint en habitual. En l’últim, els blanc-i-vermells van imposar-se als garrotxins per 2 a 4. Els golejadors van ser Urri i Forés per part de l’Olot i Minsu, Almena, Manu Vallejo i Pau Víctor per part del Girona.

Tenint en compte el poc temps de rodatge, Raset comenta que «segurament els dos equips no arribem en les millors condicions, però es podrà gaudir de bon futbol». Sobre la plantilla que l’ocupa, diu que «tant els nous com els que segueixen tenen predisposició màxima als entrenaments»: «Per a un jugador de Segona RFEF, poder gaudir d’un partit com aquest és emocionant. Crec que estaran tots disponibles, encara que algun s’hagi incorporat més tard a causa de les vacances. En Pedro tindrà a disposició tota la plantilla i haurà de veure com gestiona els minuts».

En aquest sentit, el director esportiu de l’Olot apunta que tant per al seu club com per al Girona aquesta serà una pretemporada especial: «Ells per la Champions i nosaltres perquè tornem a Segona RFEF, després de firmar una gran temporada a Tercera RFEF. Molts equips volien aquest ascens i el vam aconseguir amb molta solvència. Haver tingut tanta diferència de punts respecte al segon classificat ens ha d’omplir d’orgull. Ara, estem mentalitzats en tancar una bona plantilla i intentar fer un pas endavant per aconseguir la permanència en una categoria que serà molt dura. Haurem de ser nosaltres mateixos, amb humilitat, per dir la nostra al grup».

El Municipal d’Olot s’emplenarà per rebre al Girona, que tindrà Stuani, Dovbyk, Blind, Tsygankov i companyia de caps de cartell. També hi haurà els nous fitxatges Krejci, Misehouy i Van de Beek -Abel Ruiz està concentrat amb la selecció espanyola olímpica-. «És difícil escollir un jugador. És una plantilla de Champions i tindrem la sort de veure-la de prop. Com a gironí i pel meu passat al club (Raset va ser jugador, director esportiu i coordinador del futbol base del Girona), estic molt content que les coses vagin tan bé a Montilivi. Per nosaltres és un repte majúscul rebre al Girona», raona.

Raset destaca en el fet que l’enfrontament serà «entre el primer equip de la província de Girona i el segon». «Serà un partit amb molts al·licients per a les dues aficions. Tant de bo s’empleni l’estadi», insisteix.

