El Girona empata en el primer assaig (1-1)

Si algú esperava una posada en escena de luxe del Girona avu ien l’estrena a Olot és que no sap com són les pretemporades. D’expectatives i il·lusió n’hi havia moltíssima per veure el primer partit de l'estiu del Girona. Només faltaria amb el record ben fresc de la temporada passada encara a la retina. Tanmateix, som a l’estiu i el d’aquesta tarda era tot just el primer test després d’una setmana de càrrega forta de cames. Lògicament, no ha estat cap passeig del Girona ni cap proesa de l’Olot, que també s’estrenava i pagava el poc bagatge físic. Els garrotxins han plantat cara tot el partit i fins i tot s'han avançat gràcies a Torras (m.48). Iker Almena ha empatat de seguida (m.52) en un partit que, futbolísticament, ja no ha ofert res més.

Amb una llista de baixes per lesió per aturar un tren (Tsygankov, Portu, Krejci, Van de Beek, Jastin, Solís, Roca i Artero), Gabriel Misehouy ha estat l’única cara nova del Girona en un onze titular amb clàssics com Gazzaniga, Stuani i Juanpe, homes que tornen de cessions com Ilias Chaira i Pau Víctor i joves del filial com Selvi Clua i Antal. El jove neerlandès ha ensenyat algun detall de qualitat i de les seves botes en va néixer l’oportunitat més destacada del Girona de la primera part. Ha estat en una jugada d’extrem per la dreta que Stuani, forçat, no ha pogut rematar. Per part local, Sidibe, de cap, havia perdonat abans l’1-0.

Míchel ha fet entrar a la represa tots els jugadors disponibles que tenia a la banqueta llevat del tercer porter, Sergi Puig. Només Selvi Clua i Ilias Chaira han aguantat i disputat els noranta minuts. El ball de canvis ha sacsejat el partit al començament de la segona part. Primer ha colpejat l’Olot amb una bona acció de Salvans per la banda dreta que ha finalitzat Torras entrant des del darrere. La reacció blanc-i-vermella no s'ha fet esperar i Iker Almena, després d’una bona assistència de Toni Villa, ha batut Danés amb una rematada picada. A partir d’aquí i després que entre Dovbyk i Toni Villa perdonessin el segon, el partit ha tornat a apagar-se. El davanter ucraïnès, per qui tornen a sonar cants de sirena de l’Atlètic, ha ofert una bona versió entre línies i aguantant la pilota. Ja no hi ha hagut temps per a més, només perquè una bona colla d'aficionats petits, sense cap incident, saltessin al camp per abraçar, fer-se fotos i demanar autògrafs als jugadors del Girona.