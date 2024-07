El juvenil del Girona jugarà a Vidreres

Si el primer equip del Girona ha deixat la Vinya per passar a treballar a la flamant Ciutat Esportiva de Vilablareix, al planter també hi ha moviments. La fase inicial de la City Football Academy GIrona no inclou encara els equips de base, i això farà que el Girona B, de Tercera RFEF, continuï jugant a Riudarenes. Qui canvia d’escenari és el juvenil A, que passarà a jugar aquesta temporada a Vidreres després d’haver-ho fet els darrers anys a Vilablareix. Els que sí que continuaran a Vilablareix aquesta temporada seran el Juvenil B i el femení. D’aquesta manera, el tercer equip blanc-i-vermell obre una nova etapa a la localitat selvatana que es converteix a partir d’ara en la nova llar del juvenil.

El Camp Municipal de Vidreres doncs passarà a veure partit de la Divisió d’Honor Juvenil on el Girona competirà contra equips com el Barça, el Mallorca, l’Espanyol, Saragossa, l’Osca o el Nàstic de Tarragona, entre altres. El camp de Vidreres va canviar la gespa l’any passat i també va renovar la il·luminació i el marcador. A banda dels partits de Divisió d’Honor, el conjunt que entrenarà aquesta temporada Sergi Mora, també disputarà enguany la Champions Youth Cup. La competició, una Lliga de Campions juvenil que organitza també la UEFA, exigeix un seguit de requisits als clubs pel que fa a instal·lacions. Les instal·lacions de Vilablareix no compleixen els mínims requerits per poder acollir un partit de la Youth League. La UEFA exigeix unes condicions mínimes pels partits per tal de garantir uns estàndards mínims, tant per la disputa del matx, l’experiència i seguretat de l’aficionat, com per també oferir una retransmissió televisiva de qualitat. Els recintes que acullen aquest tipus de competició són els de categoria 1, els que menys exigències demanen, però, tot i això, no hi ha tants camps a la demarcació que es puguin adaptar a les necessitats. L’Ajuntament de Vilablareix té previst el projecte de canviar la gespa, però està a l’espera d’una subvenció i no sap quan podria executar l’obra. En aquest sentit, Palamós és la seu que està ben posicionada per acollir els partits de competició europea del juvenil del Girona, tot i que sobre la taula també hi havia l’opció d’Olot. Tot plegat, és clar, esperant que es culmini la segona fase de la Ciutat Esportiva de Vilablareix, en què hi ha projectada la construcció d’un estadi.

Mentrestant, el filial, que continua una temporada més a Tercera RFEF es mantindrà a Riudarenes.