L’Olot posa a prova el primer Girona de Champions

De la mateixa manera que l’estiu passat, Olot alça el teló de la pretemporada del Girona. La situació, tanmateix, és radicalment d’un any per l’altre. Llavors, l’Olot acabava de baixar a Tercera RFEF i el Girona venia d’una classificació més que notable en el seu retorn a Primera. Un any després, l’Olot és nou equip de Segona RFEF mentre que el Girona arriba avui al Municipal com a equip de Champions League. Després d’una temporada de somni en què van discutir el lideratge moltes jornades al Madrid, els de Míchel van aconseguir la tercera posició final i el bitllet per a la màxima competició continental. El partit ha generat molta expectació a terres garrotxines tant entre els aficionats locals com en els gironins, dels quals se n’espera un bon nombre avui (19:00) al Municipal. Tot plegat per veure en acció per primera vegada el Girona de Champions amb algunes de les cares noves que ja treballen de fa dies a les ordres de Míchel. Els neerlandesos Misehouy i Van de Beek seran dues de les atraccions del duel mentre que no és segura la participació de Krejci ni de Dovbyk, amb només dos dies d’entrenament amb el grup. Abel Ruiz i Miguel Gutiérrez, amb la selecció espanyola que prepara els Jocs Olímpics, i Blind i Herrera, amb permís després de jugar l’Eurocopa i la Copa Amèrica, seran baixa, com també Portu i Tsygankov, lesionats.

L’amistós tornarà a ser solidari, tal com l’any passat, en què es van superar els tres milers d’espectadors en un partit que va acabar amb victòria visitant per 2-4. Tots dos conjunts, i els dos entrenadors, van lluir les ulleres del projecte Realitat Millorada de la Fundació Albert Bosch, que lluita contra el càncer infantil, i el duel va permetre millorar les instal·lacions de l’Àrea Oncològica de la Vall d’Hebron, que tornarà a ser l’al·licient d’avui, perquè un euro de cada entrada venuda es destinarà a la Fundació.

Mentrestant l’Olot ha avançat l’inici de pretemporada per preparar el partit. Pedro Dólera compta amb nou reforços fins ara: Ballesté (Torrent), Danés (Girona B), Costa (Alzira), De Marco (Badalona), Sidibe (Manresa), David López (La Nucia), Moreno i Torras (Badalona Futur) i Salvans (Terrassa).