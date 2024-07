El Girona confirma que el Juvenil A jugarà a Vidreres

El Juvenil A del Girona disputarà els seus partits de Divisió d'Honor a Vidreres aquesta temporada. El club ha confirmat avui la notícia avançada per Diari de Girona després que el president Delfí Geli i l'alcalde Jordi Camps hagin signat aquest matí un acord per a l'ús del camp municipal per dos anys. D'aquesta manera, el Juvenil A s'acomiada de Vilablareix, no ha jugat i entrenat les darreres temporades. Vilablareix continuarà acollint els partits del Juvenil B i el femení.

L'estadi del Vidreres disposa d'una graderia amb capacitat per a 712 espectadors, a més a més de zones on els aficionats poden seguir els partits drets, la qual cosa pot fer arribar-la a més d'un miler. A més a més, la gespa artificial és d’última generació.