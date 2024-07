Savinho ja és del City

Era inevitable i feia dies que el Girona ho tenia assumit. El rendiment impactant de Savinho la temporada passada a Montilivi (11 gols i 10 assistències entre Lliga i Copa) ha fet impossible que el brasiler torni a Montilivi. El Manchester City ha anunciat avui el seu fitxatge per cinc temporades (2029) després de comprar-lo en propietat al Troyes, també del City Football Group. "Estic molt emocionat amb la possibilitat de treballar a les ordres de Pep Guardiola, un dels millors entrenadors de tots els temps i que segur que m'ajudarà a millorar encara més", ha dit Savinho als mitjans oficials del club. "He tingut una experiència increïble a Girona i ara tinc ganes d'una nova oportunitat a la Premier al costat d'alguns dels millors jugadors del món", ha afegit.

Per la seva banda, el màxim responsable esportiu del Manchester City, Aitor Txiki Begiristain també valorava el fitxatge de Savinho. "El que va aconseguir al Girona va ser notable i ja és internacional absolut pel Brasil. Tindrà un paper destacat al City aquesta temporada i més enllà".

L’impacte de Savinho al Girona va ser total. I immediat. I també regular. «És especial i és el millor jugador que he tingut mai», deia d’ell Míchel fa uns mesos. El tècnic madrileny revelava també que quan va veure’l després dels primers entrenaments la temporada amb el Girona va tenir clar que l’equip estaria a dalt. «Veient-lo treballar li vaig dir a Quique Cárcel que, com a mínim, acabaríem entre els vuit primers. Em va dir boig». Es va equivocar, però per dalt, perquè el Girona, en bona part gràcies als eslàloms, filigranes i tot el reguitzell de màgia carioca que va oferir a Montilivi, va acabar tercer. La samba vola de Girona, però ben segur que Savinho guardarà un record per tota la vida de la seva curta, i alhora intensa, etapa a terres catalanes. A Girona hi va arribar cedit pel Troyes després d’una curta experiència als Països Baixos amb el PSV Eindhoven, on una lesió li va impedir oferir el millor futbol. Ara a l’Ettihad té el repte de confirmarque pot ser un dels millors jugadors del món. El potencial el té. n