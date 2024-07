Juanpe: «No hem perdut els valors i això ens fa grans»

Sempre hi és quan se’l necessita. I compleix com el que més. Juanpe Ramírez ha encetat la novena temporada al Girona, que ja és l’equip on més anys ha jugat, i ha repassat la seva trajectòria blanc-i-vermella en una entrevista als mitjans del club.

«Mantenir-me aquí tantes temporades no és fàcil. Sobretot, tenint en compte com va el futbol avui dia. M’he dedicat amb cos i ànima al Girona des que vaig arribar. He donat tot el que m’han demanat els entrenadors i m’he adaptat a cadascun d’ells. Potser per això hi continuo», ha comentat. Per al central canari, «la meva evolució és per estar orgullós»: «El Girona ja és l’equip on més anys he estat, superant els vuit anys que vaig passar-me a la meva terra, Las Palmas. Més enllà del futbol, he pogut formar una família. Vaig arribar amb tot just 25 anys i en tinc 33... Tant de bo pugui continuar vivint coses noves a Girona». En aquest sentit, ha dit que «soc un afortunat de viure l’època daurada del club, però els moments que més disfruto són els del dia a dia».

Juanpe ha parlat del seu rol al vestidor, que comparteix amb Stuani, Juan Carlos i companyia. «El paper més important que tenim els veterans del club és integrar al jugador nou per a què conegui ràpidament com funcionen les coses i s'adapti. Som un equip de ve de baix. No hem perdut els valors i això és el que ens està fent grans», ha explicat.

Sobre els nanos del filial, ha apuntat que «els aconsellaria que gaudeixin de cada moment»: «Cada dia que entrenen amb nosaltres és una oportunitat. A Girona hi ha pedrera, els tenim molt presents. Són patrimoni del club».

«Tant de bo puguem repetir una altra temporada històrica», ha conclòs.