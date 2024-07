Dovbyk es retroba amb el gol contra el Montpeller (3-3)

Dovbyk es retroba amb el gol, però el Girona no pot celebrar la victòria encara. Després de l’estrena descafeinada davant l’Olot (1-1), l’equip de Míchel ha tornat a empatar aquest matí contra el Montpeller (3-3) en el segon test de pretemporada que ha servit per donar per acabat l’stage a la Garrotxa. El davanter ucraïnès, amb un doblet, ha avançat als gironins en el marcador després d’encaixar un gol de Nordin a la primera part. Un penal comès per Antal a la represa, però, ha significat de nou l’empat perquè Khazni ha superat Gazzaniga des dels onze metres. Quan semblava que Manu Vallejo havia sentenciat amb un golarro en el tram final, Khazani ha marcat una altra vegada per establir el 3-3 definitiu. Gazzaniga ha evitat la derrota aturant l’últim xut dels francesos.

Krejci ha debutat com a titular, després de perdre’s el primer partit per una sobrecàrrega muscular, i ha jugat 65 minuts de partit. Misehouy i Van de Beek han sigut baixa perquè arrosseguen molèsties. L’exjugador del Manchester United encara no ha anat convocat.