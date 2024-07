Krejci s'estrena en la pretemporada del Girona

Krejci és la novetat del Girona per enfrontar-se aquest matí al Montpeller en el segon amistós de pretemporada que es disputa a porta tancada al Rovalverd Training Center, on avui l'equip acaba l'stage. L'onze el completaran Gazzaniga, Arnau, David López, Antal, Almena, Ilyas Chaira, Iván Martín, Valery, Pau Víctor i Dovbyk.

D'altra banda, Míchel encara no pot comptar amb Van de Beek, amb una sobrecàrrega muscular, ni Misehouy, que sí va jugar a Olot i arrossega molèsties. També són baixa els lesionats Tsygankov, Jastin, Solís, Joel Roca i Artero. Ni hi són Blind i Yangel Herrera, amb permís per la seva participació a l'Eurocopa i la Copa Amèrica respectivament, i Miguel i Abel Ruiz, amb la selecció espanyola olímpica.

Portu finalment ha entrat en la convocatòria després de patir un cop al genoll en un entrenament i començarà a la banqueta.