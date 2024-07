El lent procés de reconstrucció de l’equip

Deia Míchel dimecres al vespre després de l’estrena a Olot (1-1) que la feina d’aquestes primeres setmanes d’estiu és «construir un equip». Aquest és el gran repte tant per al tècnic com per al director esportiu, Quique Cárcel, que tenen la missió de substituir quatre jugadors titularíssims de la temporada passada, Èric Garcia, Aleix GarciaCouto i Savinho, que fins i tot van ser dels futbolistes més destacats de tota la Lliga. El mercat del Girona, ara mateix, es redueix a quatre cares noves, una de les quals, Abel Ruiz, és a París a punt per començar els Jocs Olímpics. De la resta, només el jove Misehouy (Ajax B) va estrenar-se en el primer amistós, mentre que Van de Beek (Manchester United) i Krejci (Sparta Praga) arrossegaven molèsties. El valencià, el txec i el neerlandès van ser tres de les deu absències que tenia el Girona pel debut de pretemporada a la Garrotxa. I és que a banda de les baixes de Miguel Gutiérrez i Abel Ruiz, amb la selecció olímpica, les lesions estan fent la guitza a Míchel aquest estiu. La nota més negativa és la luxació a l’espatlla de Jastin Garcia, que haurà de ser operat i diu adéu a la pretemporada. Tanmateix, la llista és llarga. Tsygankov encara en té per quinze dies més d’un trencament muscular que va patir en el primer partit de l’Eurocopa amb Ucraïna i Portu serà baixa avui contra el Montpeller per culpa d’una forta patacada al genoll. A més a més, Solís i Roca són a la fase final de les lesions que arrosseguen de la temporada passada mentre que Ricard Artero encara va amb crosses. A més a més, Blind i Herrera encara tenen permís. En total, Míchel no pot disposar de dotze jugadors, una xifra considerable, sobretot tenint en compte que, pel cap baix, cinc (Blind, Herrera, Krejci, Tsygankov i Van de Beek) tenen números de ser titulars.

El primer onze titular de la pretemporada del Girona 2024-25 / Aniol Resclosa

Per tot plegat i a l’espera de si el mercat general comença a moure’s, Míchel va explicar al final del partit que s’han de reforçar unes quantes línies. El mig del camp sobretot, orfe sense Aleix Garcia, amb un parell de peces, els extrems perquè ni Savinho ni, segurament tampoc, continuaran segons va confirmar Míchel. A més a més, el tècnic va parlar d’un lateral dret i d’extrems. Caldrà afegir-hi un altre central, un lateral esquerre, un porter, un mitjapunta i qui sap si també algun altre davanter. Sobretot si se’n va un dels jugadors amb més cartell de la plantilla com Dovbyk.

En aquest sentit, el futur de Dovbyk continua obert. Amb contracte fins al 2028 i una clàusula que frega els quaranta milions d’euros, el màxim golejador de Primera del curs passat té una bona llista de pretendents. Qui més interès sembla que hi té és l’Atlètic de Madrid, que hauria reprès les converses amb el Girona, segons informava ahir Relevo. El club matalasser ha d’omplir els buits deixats per Álvaro Morata i Memphis Depay i vol l’ucraïnès, per qui el Girona demana acostar-se al màxim als quaranta milions. «El veig tranquil. Volem que continuï, com tothom, però si paguen la clàusula, no hi podrem fer res», afegia Míchel.