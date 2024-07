Kébé activa l'operació sortida

Alhora que la direcció esportiva del Girona treballa per a «reconstruir» l’equip després dels adéus de quatre titulars com Èric Garcia, Aleix Garcia, Couto i Savinho part tal d’apuntalar i ampliar la plantilla per encarar amb garanties les tres competicions, Quique Cárcel també es mou per trobar una sortida als jugadors que no hi tindran lloc. Míchel ha manifestat sempre que té la porta oberta per quedar-se «tothom» durant la pretemporada i ha demostrat que no mira carnets d’identitat ni procedències. Ara bé, a l’espera que es recuperin jugadors lesionats (Tsygankov, Van de Beek, Solís i els joves Jastin, Roca i Artero), que arribin Blind i Herrera i que els jugadors que són als Jocs Olímpics (Abel Ruiz i Miguel Gutiérrez) s’incorporin a la feina, Míchel treballa aquests primers amb uns quants jugadors el futur dels quals al primer ’equip no està garantit. Són futbolistes que han tornat aquest estiu de cessions com ara Ibrahima Kébé i Ilyas Chaira (Mirandés), Manu Vallejo (Saragossa), Óscar Ureña (Leganés) i Pau Víctor (Barça Atlètic).

Manu Vallejo va marcar dissabte contra el Montpeller / Marc Martí Font

Llevat de l’extrem figuerenc que està concentrat amb la selecció de la República Dominicana preparant els Jocs, la resta treballa a les ordres de Míchel amb normalitat. Tot i això, són conscients que tindran difícil fer-se un lloc a la plantilla final i la possibilitat una sortida, sigui en forma de cessió o de rescissió, és ben viva. En aquest sentit, Catalunya Ràdio ha revelat avui que Kébé, que va renovar el gener passat fins al 2026 abans d’anar-se’n al Mirandés (114 minuts en 4 partits), podria trobar nou destí a la Bèlgica. I així serà, concretament, al Lommel, l’equip del City Football Group pel qual hi han passat els darrers anys Àlex Granell i Èric Monjonell. L'operació es tancarà demà mateix i Kébé cercarà a Bèlgica recuperar sensacions després de dues temporades gairebé en blanc per culpa d'una lesió al genoll.

Kébé observa Chaira i Toni Villa, durant un entrenament a La Massana / Nuri Marguí/Girona FC

Titular i amb bones sensacions en els dos amistosos contra l’Olot i el Montpeller, el futur d’Ilyas Chaira també és incert. L’extrem marroquí de Ripoll ve d’un any notable a Miranda (5 gols i 4 assistències en 38 partits) i ha despertat l’interès de clubs com el Rayo Vallecano i el Saragossa. En aquest sentit, no seria d’estranyar que l’extrem pogués acabar entrant a l’operació per dur Alejandro Francés (Saragossa) a Montilivi . L’arribada del central aragonès al Girona està pràcticament tancada s’hauria d’acabar de concretar aquesta setmana. A Saragossa hi va jugar cedit el curs passat Manu Vallejo, autor del tercer gol contra el Montpeller dissabte. L’andalús només ha estat quatre mesos al Girona des que va arribar l’estiu del 2022 i ha encadenat cessió rere cessió (Oviedo i Saragossa). Ara Racing de Ferrol i Racing de Santander, entre altres, opositen a quedar-se’l, qui sap si ja en propietat si el Girona i el jugador s’entenen per a rescindir.

Per la seva banda, Pau Víctor continua acumulant minuts per mirar de convèncer Míchel de quedar-se. El vallesà ve d’un gran any al filial del Barça (20 gols i 6 assistències) i té molt de cartell. Caldrà veure si el club hi compta com una alternativa més a l’atac o bé li obre la porta a l’espera que arribin més reforços en la parcel·la ofensiva. Els que ja són fora són Toni Fuidias, cedit al Cartagena, Arnau Ortiz, rescindit i que ha fitxat pel Slask Wroclaw de Polònia.