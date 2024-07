Juan Carlos: «Ens toca gaudir d’un any històric»

Amb les mateixes ganes i il·lusió que quan va arribar el 2019, Juan Carlos Martín encara la sisena temporada a Montilivi convertit en un dels capitans i pesos pesants del vestidor. Amb 36 anys, ha renovat per un curs més i tindrà l'oportunitat de viure i gaudir de quelcom que mai hauria imaginat quan va aterrar procedent del Lugo amb l'objectiu de tornar a Primera. «Hem viscut una mica de tot i hem plorat d'alegria i tristor. Em quedo amb tot allò bo que hem viscut. Sobretot amb l'ascens de Tenerife, que va ser la culminació a tots els moments durs que havíem patit i l'objectiu pel qual havia vingut», explica el porter als mitjans oficials del club.

A l'espera que arribi un altre porter, Juan Carlos competirà amb Gazzanigaper la titularitat en un any en què el Girona competirà a la Champions League. «El futbol és un esport d'equip i es pot ajudar de moltes maneres. Som molts companys i no podem jugar tots cada setmana. M'agrada poder ajudar els joves i aconsellar-los», destaca. En aquest sentit, Juan Carlos recorda que el projecte que s'ha anat construint «a poc a poc» va creixent i s'està construint quelcom «bonic» al seu voltant. «L'afició sempre hi ha estat i, després de tantes bufetades, els toca gaudir. Ens ho hem guanyat per ser tan tossuts. Toca gaudir de la Champions i d'un any històric. Segur que seran coses maques», diu.