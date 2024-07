Dovbyk tiba la corda per sortir

És aviat sí, però la pretemporada avança i el Girona enceta ja la tercera setmana de feina amb, es podria dir, el més calent a l’aigüera. I si de reforços en manquen una bona colla per reconstruir un equip que ha perdut quatre pilars com Èric Garcia, CoutoAleix Garcia i Savinho, el panorama es podria complicar més si un altre dels millors jugadors de l’equip la temporada passada, Artem Dovbyk també deixa l’equip. El futur del davanter ucraïnès s’encamina cap a convertir-se en un dels serials de l’estiu. Els cants de sirena que intenten seduir-lo hi són des d’abans que s’acabés el curs. Els 24 gols que el van dur a ser màxim golejador de Primera van elevar el catxet d’un jugador que no s’ha devaluat malgrat fer una Eurocopa mediocre. En aquest sentit, el Girona no es mou, de moment, del que marca la clàusula de rescissió. «Està tranquil. Volem que continuï. Ara bé, si ve algun equip i paga la clàusula, no hi podrem fer res», deia dimecres passat Míchel a Olot (1-1). Tanmateix, no tot és tan fàcil en futbol. Segons revelava ahir la SER, l’Atlètic de Madrid hauria intensificat l’ofensiva per fitxar-lo i tindria ja un acord amb el jugador a qui milloraria substancialment les condicions econòmiques que té a Montilivi. És a dir, Dovbyk vol anar-se’n del Girona -i el Girona ho sap- i signar per l’Atlètic. O algun altre club, perquè d’ofertes no n’hi manquen. La darrera, la del West Ham, segons revelava també ahir Relevo. I aquesta és la mare dels ous. Quan un jugador se’n vol anar, poca cosa s’hi pot fer. Bé, sí, intentar convèncer-lo amb una proposta semblant, cosa que sembla impossible ara mateix per a un club com el Girona. I si no, esperar, que passin per caixa amb els 40 milions d’euros de la clàusula de rescissió de l’ucraïnès.

Quique Cárcel enraona amb Delfí Geli abans del partit al camp de l'Olot / Aniol Resclosa

Estàva clar que la temporada estel·lar del Girona provocaria cua d’equips a Montilivi disposats a pagar per endur-se les peces més preuades. El club blanc-i-vermell ja va acceptar els divuit milions del Bayer Leverkusen per Aleix Garcia, fins ara el traspàs més car de la història de l’entitat. Si tot va com sembla que ha d’anar, el del d’Ulldecona no serà l’únic gran traspàs de l’estiu. Fa tota la sensació que Dovbyk també saltarà i que el Girona es quedarà sense pitxitxi de Primera Divisió. Un fet, d’altra banda, que entraria dins de la lògica història de la Lliga que diu que, en els darrers trenta anys, pràcticament tots els màxims golejadors de Primera que no han estat de Barça, Madrid o Atlètic han acabat canviant d’aires a l’estiu deixant una bona picossada al club d’origen. Ho va fer el darrer, Dani Güiza el 2008, per qui el Fenerbahce va pagar 15 milions al Mallorca i també Roy Makaay per qui el Deportivo en va ingressar 19 del Bayern el 2003. També Salva Ballesta va canviar el Racing per l’Atlètic de Madrid, llavors a Segona, a canvi de 10 milions. Més enrere, el 1996, el Barça es va endur de franc Pizzi (Tenerife). Les excepcions van ser Diego Tristán i Diego Forlán, que no va moure’s del Dépor el 2002 i del Vila-real el 2005. Sí que ho van fer tot i jugar en dos dels grans Vieri, de l’Atlètic al Lazio per 26 milions el 1998, i Ronaldo Nazario, del Barça a l’Inter per 15 milions el 1997.

Si Dovbyk acaba sortint de Montilivi, no hauria d’agafar desprevingut Quique Cárcel. El màxim responsable esportiu és conscient que la venda de l’ucraïnès és un dels moviments més lògics de l’estiu i estar preparat per encaixar-lo. L’afició confia que, de la mateixa manera que l’estiu passat va incorporar Dovbyk procedent del Dnipro per 7’75 milions d’euros i en l’anterior se la va jugar amb el Taty Castellanos del New York City, el director esportiu tingui algun roc a la faixa per substituir-lo. De moment, la parcel·la ofensiva la formen el veterà Cristhian Stuani i Abel Ruiz, fitxat del Braga, a més a més de Pau Víctor, que ha tornat de la cessió al Barça Atlètic, però que no té garanti un lloc al primer equip i podria ser traspassat.