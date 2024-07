Guardiola es desfà en elogis cap a Savinho

Pep Guardiola s'ha desfet en elogis cap a Savinho, després que l'extrem brasiler s'hagi convertit en nou jugador del Manchester City. "L'impacte que ha tingut a Girona ha estat absolutament sorprenent. Crec que Míchel ha fet un treball increïble amb ell. Pot jugar en tots dos costats, d'extrem esquerre, d'extrem dret, fins i tot pot jugar al mig. Però el necessitem més especialment en les bandes. El seu un contra un és devastador", ha dit sobre l'exjugador del Girona.

La baixa de Savinho és molt sensible per al club de Montilivi, que treballa ara per trobar-li substitut. Segons va explicar el periodista especialitzat en el mercat de fitxatges, Fabrizio Romano, el Girona hauria iniciat converses amb el Tottenham per Bryan Gil, que deixarà els spurs aquest estiu i encaixaria com a relleu del brasiler.