Krejci: "No tinc por del repte"

Dissabte passat contra el Montpeller, els aficionats del Girona van poder veure en acció per primera vegada Ladislav Krejci en acció. Potència, qualitat i solucions amb pilota van ser algunes de les pinzellades que va deixar. Un petit tastet de les virtuts que han fet que el Girona s'hi fixés i l'intentés incorporar ja al mercat d'hivern. Uns mesos després, Krejci és el fitxatge més car de la història del club. "No tinc por del repte. Quan van explicar-me el projecte vaig quedar impressionat. Tant pel tècnic, per l'estil de joc i, sobretot, per la manera com m'han cuidat des que he arribat", ha explicat avui durant la seva presentació. El txec ha confessat que es troba més còmode de central tot i que està obert a fer-ho al mig del camp si cal. Al Girona el coneixia de la temporada passada "increïble" però que la ciutat encara no ha tingut temps de visitar-la. "Tinc moltes ganes de fer-ho aviat amb la família i els amics per conèixer i aprendre la mentalitat de la ciutat".

Krejci ha revelat que no ha tingut mai un ídol concret però que s'ha fixat sempre en els jugadors de l'Sparta i de la selecció com Thomas Rosicky. El txec ha afegit que no s'ha parat a pensar que és el fitxatge més car de la història del club i que és a Girona per "atrapar un somni" i continuar creixent.