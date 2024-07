El Saragossa demana més diners per Francés

Una de les moltes carpetes obertes que té Quique Cárcel al seu despatx és la d’Alejandro Francés. El Girona fa temps que té el central del Saragossa a l’agenda i després de temptejar-ne la incorporació la temporada passada, ara sembla decidit a llançar-s’hi de caps. De fet, ja va fer la setmana passada una primera proposta de gairebé tres milions d’euros, més variables i un tant per cent d’una futura venda, que no acaba de fer del tot el pes al Saragossa. Tant és així, que el conjunt aragonès ha presentat una contraoferta al Girona per mirar d’arribar a una entesa.

Amb 21 anys, Francés, internacional sub21 i amb 127 partits a Segona és el jugador franquícia d’un Saragossa que veu com la categoria petita i el contracte se li esgota. Francés acaba el vincle amb el club el juny del 2025 i, per tant, ningú pagarà ni s’acostarà als 12 milions de la clàusula per un jugador que d’aquí a un any serà lliure. Ara bé, veient que l’ascens no arriba i que la projecció del jugador no s’atura, el club entén que la seva venda és inevitable. Tanmateix, demanen uns mínims i per això han refusat aquest estiu ofertes de l’Espanyol i de l’Alabès, que amb prou feines arribaven als dos milions. La del Girona agrada més, però encara no convenç del tot els dirigents aragonesos que demanen més dels gairebé tres milions, més variables i un tant per cent d’una futura venda que ha ofert el Girona. Ahir mateix, el Saragossa va fer arribar a Montilivi una contraoferta amb les xifres que demana, que s’acostarien als quatre milions fixos. Ilyas Chaira agrada a la Romareda, però l’extrem ripollès i el Girona volen esperar més temps per decidir sobre si es queda o se’n va.