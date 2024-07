El Barça pagarà més de tres milions per Pau Víctor

El magnífic paper que va fer Pau Víctor la temporada passada amb el Barça Atlètic a Primera RFEF (20 gols en 39 partits) va deixar impressionats els responsables blaugranes que han decidit incorporar el jugador del Girona. D’aquesta manera, després que passés el termini per exercir l’opció de compra a canvi de tres milions d’euros, el Girona ha acceptat traspassar el davanter vallesà al Barça a canvi d’una xifra més elevada de l’inicial i que s’acostarà als quatre milions. Pau Víctor ha estat fent la pretemporada fins ara a les ordres de Míchel i havia estat titular en els dos partits amistosos contra Olot i Montpeller. Ho feia mentre esperava que el Barça i el Girona es posessin d’acord perquè pogués tornar a vestir la samarreta blaugrana. Finalment, l’entesa ha arribat i el davanter, cedit fa dos anys al Sabadell, s’incorporarà a les ordres de Hansi Flick. De moment, serà un jugador més a tots els efectes de la primera plantilla perquè, a punt de fer vint-i-tres anys, no podria pujar i baixar del filial. L’operació està tancada i s’hauria de confirmar de manera oficial durant les pròximes hores. Fins i tot, Pau Víctor podria debutar demà contra l’Olot en l’estrena del Barça de Flick.

Tot plegat suposarà gairebé quatre milions més per a un Girona que els afegirà als vint ingressats per Aleix Garcia i als trenta-dos que cobrarà per Dovbyk.