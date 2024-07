Jastin és intervingut de l'espatlla i estarà quatre mesos de baixa

Jastin, que va ser la sensació de l'estiu passat al Girona, es perdrà la pretemporada amb el primer equip i trigarà uns mesos en reaparèixer després de ser operat de l'espatlla. El club blanc-i-vermell ha explicat aquest matí que el jove extrem lleidatà ha estat intervingut amb èxit per l'equip del doctor Ramon Cugat de la lesió al labrum de l'espatlla esquerra.

El temps de baixa aproximat és d'uns quatre mesos, per la qual cosa no estaria disponible fins a finals de novembre amb la Lliga en dansa. Jastin també es va perdre bona part del curs passat per culpa d'una lesió que va ajornar el seu debut a Primera Divisió fins al març contra l'Osasuna. En total, va disputar tres partits amb els de Míchel.