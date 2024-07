Kébé ja és del Lommel

Ibrahima Kébé ja té nou destí. Després d'una temporada i mitja en blanc per culpa d'una greu lesió de genoll, i de no trobar els minuts que cercava el curs passat al Mirandés, el migcampista malià jugarà enguany al Lommel belga. El Girona ha confirmat aquesta tarda l'acord per la cessió de Kébé al club on va jugar el curs passat Àlex Granell i on també havia actuat cedit Èric Monjonell. "He conegut l'equip i els entrenadors i tothom ha estat molt acollidor . L'entorn de l'estadi és increïble. És el lloc perfecte per centrar-me en el més important de la meva vida: el futbol", ha dit als mitjans oficials del club belga. Kébé, de 23 anys, té contracte amb el Girona fins al juny del 2026.