L'arribada de Francés, imminent

A l'espera que es resolguin les sortides oficials de Dovbyk (Atlètic) i Pau Víctor (Barça), el Girona ultima el cinquè fitxatge de l'estiu. L'acord amb el Saragossa pel traspàs d'Alejandro Francés és total i, si no hi ha cap contratemps, el central aragonès, de 21 anys, es convertirà en nou jugador del Girona entre avui i demà. Finalment, segons el Periódico de Aragón, del mateix grup editorial que Diari de Girona, l'operació es tancarà per uns quatre milions, tres de fixos més un altre per objectius i el Saragossa es quedarà, en principi, un 10% d'una futura venda del futbolista, que signarà un contracte fins al 2029 o 2030. El futur central del Girona avui ja no ha estat convocat per l'amistós que el Saragossa jugava a Calahorra.

El Girona feia temps que tenia Francés a l'agenda i l'estiu passat ja va intentar incorporar-lo. Finalment va aparèixer l'opció Èric Garcia i es va decantar pel del Martorell. Ara, amb només un any de contracte amb el Saragossa i la carta de la Champions, el Girona ha aconseguit convèncer club i jugador. Internacional sub21, Francés és un central potent i amb bona qualitat, que pot actuar també de lateral si fa falta.