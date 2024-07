Pau Víctor ja és del Barça

El Girona ha tancat aquesta tarda el traspàs de Pau Víctor al Barça. L'operació, encarrilada des de feia dies, s'ha resolt a canvi d'una mica menys de tres milions d'euros més un tant per cent elevat d'una futura venda. D'aquesta manera, el Girona ingressa una bona xifra per un davanter que la temporada passada va fer vint gols amb el Barça Atlètic. El vallesà ha jugat onze partits amb el Girona i ha estat un habitual en cada pretemporada sense que les portes del primer equip se li obrissin definitivament. Ara, després de dues cessions al Sabadell i Barça Atlètic, el club gironí ingressa a la vora de tres milions per ell. Pau Víctor signa fins al 2029 i s'integrarà a la disciplina del primer equip del Barça i demà mateix podria debutar en l'estrena de Hansi Flick contra l'Olot.