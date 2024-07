Francés arribarà demà a Girona

Alejandro Francés, que ja no s'ha exercitat avui amb el Saragossa, ha rebut l'autorització del club aragonès per viatjar demà a primera hora a Girona i convertir-se, d'aquesta manera, en nou jugador blanc-i-vermell. Després que ambdós clubs hagin tancat l'acord pel traspàs de Francés al Girona, el defensa passarà la revisió mèdica quan arribi i, tot seguit, firmarà un contracte per a les pròximes cinc temporades, fins al 2029.

Tal com ha explicat el diari Heraldo, el futbolista format al Saragossa s'ha acomiadat aquest matí del seus companys i del cos tècnic abans de posar rumb demà matí cap a terres gironines.