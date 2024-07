Interès per l'extrem Bryan Gil

La temporada meravellosa que va fer Savinho amb el Girona el curs passat va fer que el Manchester City no s’ho pensés gaire a l’hora de quedar-se’l en propietat i comptar-hi per aquest curs. Sense Savinho, el Girona ha quedat orfe de desequilibri per l’extrem i Quique Cárcel regira el mercat per reforçar aquesta posició. En aquest sentit, un dels noms que fa dies que és sobre la taula és el de Bryan Gil. Segons Mundo Deportivo, l’extrem andalús nascut a l’Hospitalet de Llobregat, el Girona ja negocia amb el Tottenham per incorporar Gil en una operació que de cessió amb opció de compra. Bryan Gil és un extrem que encaixa en el perfil de jugador descarat i entremaliat que agrada a Míchel en aquesta posició.

També ho és Ez Abde (Betis). El marroquí, que va fitxar pel Betis l’estiu passat procedent del Barça a canvi de 7’5 milions, és un vell desig de Quique Cárcel i ahir la SER tornava a situar-lo en l’òrbita del Girona. El que sí que està clar és que el club vol més d’un fitxatge en aquesta línia, a la qual Míchel dóna molta importància.