Es filtra la segona equipació del Girona

Un cop presentades la primera i la tercera equipacions del Girona per aquesta temporada 2024-25, per les xarxes ja comença córrer la imatge de com serà la segona. Les imatges filtrades mostren la samarreta de color blau marí amb una franja diagonal quadribarrada. A més a més, tant el coll com la punta de les mànigues seran vermells. D'aquesta manera, el club recupera la senyera habitual gairebé cada any i que la temporada passada no va fer servir.