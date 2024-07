El Girona lliga Francés mentre es complica la venda de Dovbyk a l'Atlètic

Al mateix temps que pugen les temperatures s’escalfa el mercat del Girona. El mòbil de Quique Cárcel treu fum aquests dies amb un piló de fronts oberts que no s’acaben de tancar. Bé, sí, el club ha segellat avui oficialment l’arribada d’Alejandro Francés. El central aragonès arriba procedent del Saragossa a canvi de tres milions i mig d’euros fixos més mig més de variables. A més a més, el Saragossa guarda un tant per cent (entre el 110% i el 20%) d’una futura venda. Francés signa fins al 2029. Mentrestant, l’altra operació que s’havia de tancar aquesta setmana i, segurament, s’havia de convertir en la venda de l’estiu a Montilivi està encallada. El traspàs d’Artem Dovbyk a l’Atlètic de Madrid no s’acaba de concretar arran d’uns problemes entre els agents del jugador i el club matalasser. Amb tot acordat entre clubs a canvi de trenta-set milions més tres per objectius, el que marca la clàusula de rescissió, i el jugador encantat d’anar a Madrid, els agents del jugador no s’acaben d’entendre amb l’Atlètic. Les comissions a percebre és el que ha encallat l’operació fins al punt de fer-la perillar seriosament. Tant és així, que, segons el periodista Gianluca Di Marzo, els representants s’havien desplaçat de Madrid a Itàlia per intentar tancar el fitxatge pel Roma, amb qui ja ho tindrien tot pactat. Restaria ara, que Roma i Girona s’entenguessin en les condicions del traspàs. En aquest sentit, el Girona no pensa variar les xifres pe les quals havia dit «sí» a l’Atlètic: arribar, peti qui peti, als quaranta milions com sigui. Mentrestant, Dovbyk, després que dimecres treballés al gimnàs, s'ha entrenat avui amb normalitat.

Dovbyk va entrenar-se ahir amb normalitat / Nuri Marguí/Girona FC

Tot plegat, entre ofertes, contraofertes, promeses i comissions, el jugador ben segur que ja no està tan tranquil com la setmana passada sinó que ben marejat. Caldrà veure si Míchel el fa jugar avui en l’amistós a Navata contra l’Espanyol. Per si de cas, Carles Garrido ja fa uns dies que s’entrena amb l’equip.

Amb l’arribada de Francés, el Girona completa una rereguarda que formen Krejci, David López, Blind i Juanpe. Internacional sub21, Francés acumula més de cent partits amb el Saragossa a Segona de qui n’era el capità tot i la seva joventut. El Girona el tenia ullat ja de feia temps i fins i tot va intentar incorporar-lo el curs passat. L’alta de Francés fa que el retorn d’Èric Garcia sigui ja pràcticament impossible.

Mentrestant, el Girona ha tirat la canya per Bryan Gil (Tottenham) i Javi Guerra (València). L’extrem format al Sevilla i amb passat a Leganés, Eibar i València, veu amb molt bons ulls la possibilitat de jugar al Girona i ja hauria donat llum verda a l’operació. Caldrà veure ara com s’entenen Girona i Tottenham i si l’operació es fa en forma de traspàs o de cessió amb opció de compra. De 23 anys, Gil no ha tingut mai continuïtat al Tottenham on va arribar el 2021 a canvi de 25 milions. Un altre objectiu del Girona és Javi Guerra. El València hauria refusat dues ofertes del Girona pel jugador, de 21 anys, que s’acosta molt als 20 milions. Qui tampoc vol baixar del burro és l’Osasuna, que es resisteix a deixar anar Aimar Oroz tot i les temptatives del Girona, la segona de 10 milions més tres de variables, segons Diario de Navarra. La clàusula d’Oroz és de 28 milions.