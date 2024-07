La inflació de les samarretes: el preu puja un 60% en una dècada

El futbol s’està convertint en un esport car. En consonància a la pujada de preus general que patim en la societat, seguir al nostre equip cada vegada és més abusiu i l’increment dels costos fa que de mica en mica esdevingui en un privilegi que no tothom es pot permetre. El mes passat, el Girona va engegar la campanya d’abonaments per a la temporada 2024/2025 amb un encariment de la quota notable. A part dels 10 euros de més que cal pagar per ser soci (ha passat de 50 a 60 euros i és indispensable per ser abonat), els preus dels seients també han crescut amb unes xifres que van dels 340 als 780 euros en funció de la zona. Aquí cal afegir-hi els partits de Champions, que no estan inclosos. Però no és només això. En el cas de les samarretes, fonamentals per lluir els colors del club de Montilivi i animar als de Míchel, s’han incrementat un 60% en una dècada.

El preu de sortida de la camiseta actual és de 80 euros, als quals cal afegir-hi 27,5 euros més si es vol amb els pegats de competició (LaLiga o Champions), nom i dorsal, davant els 49,95 euros que costava la temporada 2014/2015. Aleshores, el proveïdor de roba esportiva era Kappa i els gironins militaven a Segona Divisió A. Al llarg dels darrers deu anys, l’elàstica blanc-i-vermella ha anat pujant considerablement de valor. El curs 2017/2018 de l’estrena a Primera, per exemple, els seguidors havien de fer una inversió de 65 euros per tenir la samarreta bàsica. La marca amb la qual el club tenia acord per vestir als seus jugadors era Umbro.

El Girona ha anat variant de patrocinador tècnic fins que l’any 2019 va arribar Puma, arran del contracte que van firmar la marca de roba i el City Football Group i que influïa en tots els clubs del conglomerat. La primera samarreta que el Girona va posar a la venda de la mà de Puma tenia un cost de 75 euros. Va ser la campanya 2019/2020. En els cinc anys que fa que l’empresa alemanya vesteix als gironins, doncs, l’elàstica s’ha encarit cinc euros, patint un increment de gairebé el 7%. Val a dir que durant aquest temps, els blanc-i-vermells han competit tant a Segona A com a Primera, creixent a nivell d’estructura, i que aquesta temporada debutaran a la Champions.

Pujada de preus

El cas de la samarreta del Girona no és una excepció. El dia de la presentació d’Mbappé, la botiga del Reial Madrid estava a vessar i va ampliar l’horari. Les camisetes del ‘9’ es van despatxar a bon ritme tota la jornada. El mateix va passar amb el ‘19’ de Lamine Yamal, el dorsal estrella amb l’elàstica del Barcelona, recent presentada. De mitjana, els aficionats del club blanc i del blaugrana es gasten 150 euros, que és el que valdria de mitjana la samarreta fan (tenen un preu de sortida de 100 euros), la més bàsica, amb el nom, número i pegats de les competicions. Les vestimentes oficials són una peça de luxe que s’han encarit en l’última dècada.

El 2014, el Madrid celebrava la «Jamesmania». La incorporació del fitxatge del jugador colombià James Rodríguez va disparar les vendes de samarretes que es venien amb el seu dorsal a un preu de 97 euros. El 22 de juliol era presentat el futbolista que el club blanc va fitxar al Mònaco per 80 milions. Tres dies després, l’entitat madridista destacava que havia ingressat més de 845.000 euros només amb les vendes de la samarreta del mitjapunta. El 2010 la samarreta bàsica del Madrid costava 70 euros i 90 amb el nom i dorsal de Cristiano Ronaldo, el més demanat en aquell moment.

La situació es repeteix en la història recent del Barça. Fa una dècada era possible comprar la samarreta de Messi per una mica menys de 100 euros. La bretxa és encara major en altres clubs. El 2011, el València batia rècord de vendes amb la samarreta de la senyera dissenyada per Joma que valia 49,90 euros, suposava un estalvi de deu euros enfront de l’equipament principal. El conjunt txe acaba de presentar la vestimenta per a la temporada 2024/2025, amb Puma com a soci tècnic oficial. La versió més econòmica, sense dorsal ni pegats, costa 95 euros. Pràcticament, el doble que fa una dècada. El mateix passa al Girona.

La pujada de preus no ha tallat la demanda. La prova es troba a la botiga online del Girona, on ara mateix només hi ha disponibles la talla XS i S per a la samarreta d’adult. El club confia reposar l’estoc pròximament.

Les samarretes de futbol s’han convertit en una peça d’ús diari, amb la popularització de la tendència blokecore. Les marques tenen cada vegada un catàleg major, la qual cosa contribueix a augmentar el preu mitjà de la cistella de la compra. A curt termini no es preveu una reducció en el preu de les camisetes. El zenit de la indústria esportiva, que també ha experimentat una alça dels preus de les botes o pilotes amb les quals ha disparat els seus beneficis.