Dovbyk trenca amb l'Atlètic i s'acosta al Roma

Embolica que fa fort. Quan tot semblava tancat perquè Artem Dovbyk volés cap a Madrid per signar per l'Atlètic, amb qui el Girona ja havia arribat a un acord pel pagaments dels quaranta milions de la clàusula de rescissió, l'agent del jugador ha frenat el traspàs. De fet, l'ha trencat. Malgrat que, en principi, Atlètic i davanter estaven d'acord, l'interès d'altres clubs, sobretot el Roma, però també el West Ham, ho ha capgirat tot. Tant és així que el jugador difícilment acabarà a Madrid i tot fa pensar que el destí serà Itàlia. "L'Atlètic és un gran club, però no hem vist un projecte seriós per a l'Artem aquí i la seva oferta és significativament inferior en termes finances a les d'altres clubs interessats en el millor golejador de la Lliga". Així de clar ha estat el representant de Dovbyk, Oleksiy Lundovsky en declaracions a Ukrfootball. Mentre espera que es resolgui el seu futur, difícilment, Dovbyk tindrà minuts aquest matí a Navata contra l'Espanyol. (11:0, Esport3).