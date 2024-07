Un altre assaig sense salsa

Dues hores assegut a més de trenta graus i sota un sol que esquerdava les pedres hauria pogut marejar-lo més del que ja ho està. Per sort seva, Artem Dovbyk va veure el partit d’ahir contra l’Espanyol a l’ombra, a sota una de les carpes instal·lades per l’hotel Torremirona per als dos equips. Tot i que estava inscrit a l’acta, tothom sabia que no disputaria cap minut. Segurament per això anava amb vambes. Van ser dues hores de calor i avorriment les que va passar l’ucraïnès acompanyat pel seu inseparable Tsygankov i per Krejci i Blind, a la zona de les banquetes veient el tercer amistós - i el tercer empat- del Girona aquest estiu. El futur de Dovbyk és lluny de Montilivi. De fet, el Girona ja tenia un acord amb l’Atlètic de Madrid per vendre’l per a la vora de 37 milions fixos més tres de variables que, durant les darreres hores, el seu agent ha frenat. L’interès per aconseguir més part del pastís en forma de comissió ha estancat la negociació amb l’Atlètic alhora que obria la porta de bat a bat amb el Roma. I vet aquí que el conjunt italià ja s’hauria entès amb l’agent del jugador. Ara falta, és clar, que el Roma accepti pagar els quaranta milions de la clàusula de rescissió. Mentrestant, entre una cosa i altra, Dovbyk, ben marejat, no sap ni on és.

Francés va disputar tota la segona part / Marc Martí Font

Mentrestant, ahir a Torremirona, es va poder veure l’estrena de Donny Van de Beek i Alejandro Francés amb la samarreta gironina. Mentre al neerlandès li va costar entrar en joc, el defensa aragonès va mostrar de seguida -sense haver fet cap entrenament amb l’equip- personalitat i bones prestacions des de la posició de central dret. També es van veure més pinzellades interessants d’un Misehouy que va ensenyar molts detalls de qualitat i potència a la segona part. Juan Carlos, Arnau, David LópezIván Martín i Portu van completar els noranta minuts d’un partit on van faltar gols.

Primers minuts per a Donny Van de Beek / Marc Martí Font

Van de Beek va començar amb una passada d’esperó de nivell però es va anar diluint fins a perdre’s absolutament a la primera part. La pilota era d’un Girona que, tanmateix, no sabia què fer-ne i no arribava en perill. Tot al contrari que l’Espanyol que va tenir les ocasions més clares dels primers quaranta-cinc minuts. Aguado va estavellar la pilota al travesser i després Svensson va xutar fora per molt poc. La represa va servir per veure el debut de Francés i les bones maneres de l’aragonès. Almena, ja no és cap sorpresa, va ser un dels més actius per la dreta i d’ell en va néixer un gol anul·lat per fora de joc a Stuani. Si la primera part va ser de l’Espanyol, a la segona, el Girona ha fet un pas endavant. Toni Villa i Portu van fregar el gol un parell de cops. Dimecres, el rival serà el Tolosa, també a Torremirona.