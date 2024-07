Bryan Gil guanya números per aterrar a Montilivi

Les baixes de Couto i Savinho han deixat el Girona orfe d’extrems desequilibrants i capaços de marcar diferències. Els dos brasilers, que han atrapat la internacionalitat amb la samarreta del Girona, van ser dos dels millors jugadors de la Lliga la qual cosa els ha valgut per fer el salt al Manchester City i, amb força probabilitat, Borussia Dortmund, respectivament. Per tot plegat, el Girona té clar que ha de reforçar bé aquesta posició que tant de suc va donar el curs passat. Un dels escollits seria Bryan Gil del Tottenham Hotspur. L’extrem andalús de 23 anys sembla haver convençut la direcció esportiva i a Míchel per ser un dels escollits. A partir d’aquí, caldrà entendre’s amb el Tottenham, amb qui hi podria haver ja un acord, segons Fabrizio Romano, per una cessió amb opció de compra per quinze milions.

Internacional absolut per Espanya, Gil ha passat pel Sevilla en dues etapes, Leganés, Eibar i València. El Tottenham el va fitxar el 2021 a canvi de 25 milions d’euros.