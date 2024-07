Francés: "El Girona és el repte més gran de la meva carrera"

Alejandro Francés és, de moment, l'últim fitxatge del Girona 2024-25. El defensa aragonès va estrenar-se dissabte a Torremirona contra l'Espanyol (0-0) sense encara haver-se entrenat amb els nous companys. Ho va fer, a més a més, amb una personalitat admirable i la sensació que no li serà difícil entrar en la dinàmica de joc de l'equip. Avui, en una entrevista als mitjans oficials del Girona, Francés ha parlat per primera vegada. "Des de petit, he tingut dos somnis: debutar amb el Saragossa i arribar a Primera Divisió. Els he fet realitat. El Girona és el repte més gran de la meva carrera i arribo amb moltes ganes i il·lusió. Em buidaré per aquest escut".

Francés considera que té "unes característiques" que poden aportar a la filosofia de joc del Girona. "Em va sorprendre molt l'any passat. Jugaven molt bé i amb molta energia contra tothom, inclosos el Barça i el Madrid. Espero gaudir al terreny de joc com ho van fer els meus companys la temporada passada", ha dit. L'aragonès ha afegit que li agrada molt "tenir la pilota i defensar poc, perquè això vol dir que controlem el partit".