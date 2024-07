El Girona ja té nou extrem: Bryan Gil

Míchel ja té un dels extrems que ha demanat. El tècnic volia desequilibri per la banda després de l'adéu de Savinho i Couto i l'escollit és Bryan Gil, que arriba cedit per una temporada pel Tottenham. L'extrem andalús, de 23 anys, ja és a Girona i fins i tot podria debutar demà passat en l'amistós contra el Tolosa a Torremirona (Navata). Internacional absolut, Gil va formar-se al Sevilla i després de dues cessions al Leganés i Eibar va ser traspassat al Tottenham el 2021 a canvi de 25 milions. Al conjunt anglès no ha tingut continuïtat i ha tornat dos cops a la Lliga cedit al València i al Sevilla. El curs passat va jugar-lo sencer a Londres (12 partits).

Gil, esquerrà, aterra a Montilivi cedit per una temporada amb opció de compra d'uns 15 milions d'euros. Ho fa després d'haver allargat el vincle amb el conjunt anglès per un curs més (fins al 2027). Mentrestant, el Girona continua negociant amb el València per Javi Guerra i amb l'Osasuna per Aimar Oroz i està pendent de si el Roma està disposat a pagar els 40 milions de la clàusula de Dovbyk.