Més de deu mil socis, inscrits per optar a entrades de Champions a Montilivi

Les restriccions de la UEFA farà que la capacitat de Montilivi per als partits de Lliga de Campionses reduirà fins a només 6.000 localitats. Això va fer que el Girona prioritzés els mil socis més antics i ideés un sistema de venda i adjudicació d’entrades obert a la resta. La fórmula consistia a inscriure’s a un sorteig que permetrà optar a comprar una entrada per, com a mínim, un dels quatre partits que jugarà el Girona de local a l’estadi de Montilivi. El mètode escollit pel club va ser fortament criticat sobretot pels abonats que consideraven que no se’ls tenia en compte i que se’ls posava al mateix calaix que un soci de nova alta aquest estiu. A partir d’aquí, el procés va engegar-se i el club blanc-i-vermell va comunicar ahir que més de deu mil socis s’havien inscrit per optar a comprar entrades pels partits de Champions. Concretament 10.340, als que cal sumar-hi el miler de més antics que tenen dret a comprar-ne per tots quatre partits. Això fa que dels 15.390 que té el club, 4.050 no s’hagin inscrit a la possibilitat de comprar una entrada. Això fa que més del 90% dels socis inscrits podran optar a comprar entrades per a dos partits. La resta ja en té un de garantit. Demà es farà un sorteig davant notari per determinar els partits als quals, aquests 10.340 socis, podran optar a comprar entrades. El club informava que un 66% dels 10.340 inscrits són socis amb abonament (6.855) mentre que un 34% són socis sense abonament (3.485).