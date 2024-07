Pere Pons: «El Girona pot estar anys a aquest nivell; no és cap casualitat»

Amb 31 anys i després de refusar una oferta de renovació per continuar a l’AEK Làrnaca, el de Sant Martí Vell ha tornat a casa. Té el cuc de tornar a la Lliga i competir en un club, en principi, de Segona que li permeti recuperar aquelles sensacions del dia a dia. Des de la distància va al·lucinar com un soci més del súper Girona de la temporada passada. Ara confia gaudir de l’estrena en competició europea, cosa que ell ja ha tastat i que qualifica «d’especial».

L’angoixa això de no tenir equip a punt d’entrar a l’agost?

Angoixar-me, no. Sí que m’agradaria tenir el futur clar per organitzar-me amb la família i per poder entrar en dinàmica d’un equip com més aviat millor.

Vostè rai que té un gimnàs. Ja deu treballar allà pel seu compte per mantenir-se a to.

Aquests dies intento gaudir de la família i els amics i, sí, treballo força. M’agrada anar a córrer i amb bici i vaig molt al gimnàs (La Llera). Tinc u n amic que és preparador físic amb qui faig moltes hores per mantenir-me en bon estat. També ens ajuntem uns quants i anem sovint al camp del Cornellà a tocar pilota. Allà hi fem el Campus Pere Pons que porta el meu germà. Tot el dia faig coses.

Ha refusat ofertes?

La de renovació de l’AEK. Estaven molt contents amb mi i jo també allà. Havia rebut interessos d’equips de Segona i vaig decidir rebutjar-la. També d’altres de més lluny, tipus Emirats Àrabs, perquè no és el que tinc pensat ara. M’agradaria tornar a Segona, en algun club que em torni a posar a lloc. Tinc 31 anys, em trobo molt bé físicament i vinc de fer dos anys molt bons tant individualment com col·lectivament. Tinc ganes de tornar a un club i una Lliga amb un xic de salsa.

Parla de Segona. És el seu lloc?

De Primera no hi ha res avui dia i no crec pas que surti res. De Segona, he rebut interessos d’equips punters i de no tant. També alguna oferta ja. Estic esperant una mica perquè el mercat va lent encara.

Ha tancat una etapa de dos a Xipre. Recomana l’experiència de sortir? Quin balanç en fa?

Doncs molt positiu. I això que quan hi vaig arribar no era la decisió que volia ni de bon tros. Volia continuar a la lliga i, de fet, tenia ben ple d’ofertes de Segona. M’havia posat d’acord amb molts equips però computava massa de límit salarial i no es van poder tancar. Vaig haver de buscar a l’estranger, que no ho tenia previst i va sorgir l’opció de l’AEK. S’havien classificat per Europa League i ho vaig trobar interessat. Un cop allà, he encaixat amb la idea del club. Hi havia un grup molt maco que em recordava al del Girona dels primers anys i ens enteníem molt bé. He fet bones estadístiques i no m’he lesionat. Fa dos anys vam ser tercers i l’any passat vam lluitar pel títol fins al final.

Pere Pons ha estat les dues darreres temporades a l'AEK Làrnaca de Xipre / Instagram

Quin nivell hi ha a Xipre?

El futbol està un xic endarrerit comparat amb la Primera d’aquí. Tot i això, els quatre primers clubs tenen nivell per competir a Segona tranquil·lament.

Diu que s’entenia bé amb els companys. Amb quina llengua ?

Ells parlen grec. Al vestidor ho fèiem en anglès. L’he hagut de millorar força. Tot i això, al primer any hi havia José Luis Oltra d’entrenador. També vaig fer gran amistat amb Oier Sanjurjo, Mikel González i Ángel García, i parlàvem castellà.

El parla un mica el grec?

Ui! És com l’euskera...Sé dir el mínim. Bon dia, hola, adéu...

Ha pogut jugar Europa League i Conference League. Tot això que s’endú.

És el que li deia. No era la idea anar a l’estranger, però un cop decidit, vaig prioritzar jugar Europa. Ja que vaig a fora, vull viure l’experiència perquè a la Lliga espanyola seria molt difícil. Poder viatjar, enfrontar-me a grans clubs com el Dinamo de Kiev, Rennes, West Ham, Fenerbahce...

Què representa jugar a Europa?

És una sensació diferent. Vinc d’una carrera rica bona amb bons moments. He jugat molts anys a Primera entre Girona i Alabès i no m’ho hauria pensat mai de competir a Europa. Després es busquen altres, no sé si dir reptes o sensacions. És molt bonic. L’AEK havia fet prèvies però mai havia estat en una fase de grups. Era el primer cop i es va generar un gran ambient a l’entorn.

Ara li tocarà al Girona. Qui ho havia de dir...

I serà més que merescut. Era impensable, sí...Jo ho vaig viure com un aficionat més. Vaig intentar veure tots els partits i gaudir molt perquè, a part que és casa meva, feien un futbol increïble. No és casualitat i si continuen així poden estar anys a aquest nivell.

Han entrat a la Champions sense haver estat mai a Europa.

De vegades aquestes coses són un xic precipitades però s’han d’entomar com vénen. L’objectiu ara ha de ser retenir com més jugadors millor, que costarà, fitxar bé i fer un bon vestidor. Competiran sense problemes i la prioritat ha de ser anar salvant la categoria.

Al·lucinava quan veia jugar el Girona l’any passat?

Totalment. Era increïble. Guanyaven 2-0 i continuaven atacant. Veies anarquia o descontrol en atac, però tampoc els enganxaven en defensa. Això feia pensar de la bona feina que hi havia al darrere. Després et trobaves que remuntaven partits fàcilment. Anaven perdent i es veia que acabarien guanyant. Per molt bons jugadors que hi hagués, la clau de tot per mi és en Míchel. L’equip anava com un tro. És molt guai i tant de bo s’allargui.

Pons, en acció amb Busquets en el Girona-Barça del curs 2018-19 / Aniol Resclosa

Quin jugador l’ha sorprès més?

A l’Aleix ja el coneixia i ha fet un pas endavant. Vaig quedar acollonit. Al final va fer una petita davallada, però és que era a dalt de tot... Savinho, com a tothom, m’ha sorprès moltíssim. Per destacar-ne un altre, triaria Miguel Gutiérrez. Sabia què calia fer en cada moment, es ficava en zones de ningú i creava superioritats tot sol.

Amb vostè es va guanyar el Madrid i l’any passat el Barça. El seu pronòstic s’ha complert.

Allò del balcó es va fer viral fort... Nosaltres contra el Madrid podríem haver empatat o perdut, però ells han guanyat merescudament el Barça. Els grans sempre estaran a dalt però que et mirin amb respecte i poder-los guanyar, és guai.

Tindria lloc vostè al Girona de Míchel?

Sincerament, com a peça titular no. Com a complement? Per què no? És difícil i no crec pas que sigui el perfil que cerquen. Jo estaria encantat. En Portu va tornar i ha donat un gran rendiment quan potser pocs s’ho pensaven. Tot i això, la funció que podria fer jo, la pot fer un noi de casa i seria totalment lògic.

Hi ha hagut mai opcions reals de tornar des que se’n va anar?

Sí. El mateix any que me’n vaig anar...Jo ja jugava amb l’Alabès però era suplent sempre i tenia vint, quinze, deu minuts per partit. Per Nadal em va trucar en Quique (Cárcel) per si volia tornar cedit. Li vaig dir ‘ostres, tant que m’ha costat prendre la decisió d’anar-me’n, ara no puc tornar al cap de quatre mesos’. Va quedar així. Després quan vaig acabar contracte amb l’Alabès, em va contactar per dir-me que em tenien present i era una opció. El Girona acabava de pujar i jo, encantat. Em va sorprendre però vaig pensar, d’acord, endavant. Vaig esperar i al final del mercat em va trucar i em va ser sincer per dir-me que volien l’Oriol Romeu. Vaig pensar, ‘uf, en Romeu’ (Riu).

Pons, al Camp Nou amb Memphis Depay amb l'Alabès / EFE

Hauria entès que no es jugués la Champions a Montilivi?

Era complicat de fer. Han posat en una situació difícil al club. Per mi, si a la Lliga els deixen jugar així, la UEFAtambé ho hauria de fer. Entenc que el club posés a la balança que entressin tots els abonats en un camp de fora o que fossin menys a casa. M’estimo més que sigui a Montilivi però em sap greu que no hi entri tothom.

On veu el Girona a curt termini?

Si no es tornen bojos, que no en fa pinta, continuaran en la línia d’ara. Ascendent no ho sé perquè és molt difícil fer un altre salt. Espero que sigui la dinàmica de mantenir-se sense patir per baixar. Hi ha el City i sobretot gent que hi entén molt de futbol de fa temps i que ha enganxat amb la línia del que és el sentiment gironí.

Què en queda d’aquell marrec que va debutar amb vint i que no parava de córrer com si s’acabés el món?

(Riu) He viscut moltes coses ja i això pot fer apagar la flama una mica, però encara tinc la il·lusió d’aquell nen per competir i demostrar que puc ser un bon jugador a Espanya, sobretot a Segona. Ara ja no jugo tant de pivot fent d’escombra. M’han donat més llibertat amb pilota, em despenjo més i em veig amb més arribada i gol. El meu futbol ha evolucionat un xic.

Pere Pons espera nou destí / Marc Martí Font

És un pelotero ara?

(Riu). No...Ara es busca aquest perfil de 8 amb recorregut i que trepitgi àrea. Em sento així. Havia crescut fent la feina bruta, robant i donant-la al bo. Ara em toquen més responsabilitats amb pilota.

Troba a faltar més gironins al Girona?

M’agradaria és clar, però va així. El Girona està a un nivell que no pot arriscar-se a posar un vailet de 18 anys. L’important és això de l’orgull gironí, que no està lligat a ser gironí, sinó a tenir el sentiment de fer-te teu el club, estar a gust i sentir el club com una família. Hi ha jugadors que ho fan i són claus.

Un partit i un moment.

El 2-1 al Madrid a casa. Es va juntar que eren Barraques i va ser increïble. El moment?La festa de l’ascens a la Plaça del Vi. Veníem amb el bus i hi havia una gentada de por. Després a la plaça i llavors a la Copa també era ple de gom a gom.

El pitjor record.

El descens amb el Girona. També amb l’Alabès. Bé, potser pitjor va ser el dia del Lugo perquè ja m’hi veia, sumada amb la remuntada del Saragossa al play-off. He somiat mil cops aquella ocasió que vaig fallar...

Un company i un entrenador.

Àlex Granell. D’entrenadors, n’he tingut de molt bons durant la meva carrera. Em quedaria amb Pablo Machín. Li tinc molta estima i li estaré sempre agraït.