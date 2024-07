Bryan Gil: "El Girona és el club idoni per mi"

El Girona ha presentat aquest migdia la sisena incorporació d'aquesta temporada, Bryan Gil. L'extrem andalús, de 23 anys, arriba per una temporada cedit pel Tottenham amb l'objectiu de "trobar minuts i confiança" en un Girona que considera que és el club "idoni" per desenvolupar el seu joc. "El Girona juga un estil ofensiu, a qui agrada tenir pilota i amb jugadors d'un contra un. És un dels principals motius perquè sóc aquí", ha dit durant la seva presentació. El director esportiu, Quique Cárcel, ha confessat que el club cercava un jugador "d'aquest perfil" i que Bryan Gil donarà "profunditat i desequilibri per la banda". A més, ha revelat que el Girona ja el va voler incorporar, sense èxit, la temporada passada.

Gil refusa cap comparació amb Savinho o cap altre jugador. "És un jugador que va fer un any excepcional. No fa falta comparar. El que és maco és la competència sana. Tothom sap què va fer Savinho. L'admiro, perquè és valent i d'un contra un", ha dit. L'exjugador del Sevilla, Eibar, Leganés, València i Tottenham assegura que el sostre del Girona "ens el posarem nosaltres". Pel que fa a tantes cessions, Gil argumenta que és fruit de la seva gran ambició. "Sóc molt ambiciós i no puc estar en un lloc on no tingui minuts. Si tinc opcions d'anar a un lloc on es confiï en mi, sempre serà la meva primera opció".

Per últim, recorda que el Girona ha canviat "molt" respecte a la primera i única vegada que va estar a Montilivi el maig del 2019.