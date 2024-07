Acord tancat pel traspàs de Dovbyk a la Roma

Després que avui el davanter ucraïnès Artem Dovbyk hagi estat titular de manera sorprenent contra el Tolosa, el Girona ha tancat aquest vespre el seu traspàs a la Roma a canvi de 40 milions d'euros entre fixos i variables. El director esportiu del conjunt romà, Florent Ghisolfi, es va traslladar ahir a Girona i durant el dia d'avui s'han accelerat les negociacions. L'Atlètic de Madrid també havia mostrat un fort interès per fitxar-lo, però la proposta dels matalassers no es va acabar de concretar, de manera que la directiva gironina ha aconseguit que el club italià arribi a pagar els 40 milions de la clàusula de rescissió.

Dovbyk ja no s'entrenarà demà amb els seus companys i volarà cap a Itàlia per passar la revisió mèdica prèvia a ser anunciat com a nou davanter estrella del conjunt entrenat per Daniele De Rossi. Finalment, s'acaben les negociacions per fer-se amb els serveis del davanter ucraïnès, que després de la seva gran temporada a Girona, aconseguint ser pitxitxi de la categoria, havia sortit a les travesses per formar part d'alguns dels clubs més importants del continent.