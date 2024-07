El dret «merescut» del Girona a estar entre els millors de la Lliga

El Girona enceta enguany la tercera temporada consecutiva a Primera Divisió. Tot un rècord inèdit per al conjunt gironí que també tindrà l’honor d’estrenar-se a la Champions League per primera vegada. Tot gràcies a un any de somni, per emmarcar en què el Girona es va convertir en l’equip de moda de la Lliga i va ser líder o colíder durant un bon grapat de jornades amb victòries sonades contra Barça o Atlètic, a banda d’un reguitzell de recitals futbolístics. Més que la revelació, els de Míchel van ser la sensació de la Lliga passada. Tot plegat va generar un soroll mediàtic mai vist a l’entorn del club que encara ressona. El gran paper de l’equip va atraure l’atenció de ben ple de televisions, diaris i ràdios internacionals que van parlar i parlar del Girona de qui, fins i tot, se n’ha fet una docu-sèrie a Netflix estrenada fa poc.

No s’acaba aquí encara la cosa. I és que, aquest estiu el Girona és un dels protagonistes destacats a la col·lecció de cromos de la Lliga Este de Panini. L’àlbum de la col·lecció, que es posa a la venda dilluns, té a la imatge de portada Cristhian Stuani com un dels protagonistes juntament amb Lamine Yamal (Barça), Bellingham (Madrid), Griezmann (Atlètic), Nico Williams (Athletic), Sorloth (Vila-real) i Isco (Betis). Ja ho deia Míchel, sí, el Girona és en una nova dimensió i la seva presència a la portada de l’àlbum i dels sobres d’una cita ineludible cada any com la col·lecció de Panini ho corrobora encara més. «És un orgull poder veure el Girona on és. És una alegria que un club tan modest, en el bon sentit de la paraula, estigui on és», explica el director general de Panini, Lluís Torrent, que revela que el perquè de la presència d’un jugador blanc-i-vermell a la portada. «Fa uns anys només podíem posar-hi dos jugadors, però ara ho hem pogut ampliar i n’hi ha més. Ho hem fet per classificació i el Girona hi és per mèrits propis, perquè s’ho ha guanyat sent tercer. No pas perquè sigui d’aquí», explica el responsable de l’empresa amb seu a Torroella de Montgrí.

La portada de l'àlbum de la Lliga Este, amb Stuani a la portada / Panini

No li ha estat fàcil a Torrent i l’equip de redactors decidir-se per Stuani. De fet, l’uruguaià no era pas la primera opció. Torrent detalla com va anar la tria. «Inicialment la idea era posar-hi Aleix Garcia, però se’n va anar a Alemanya i ho vam descartar. Després vam pensar en Dovbyk, però van aparèixer notícies que volaria cap a l’Atlètic, que ara sembla que no, i vam apostar per Stuani. És un dels pilars importantíssims de l’equip i representa els valors del club». Aquests canvis, per a Torrent són «coses de la feina» i encara veu com Nico Williams pot acabar al Barça tot i ser portada de la col·lecció amb l’Athletic Club. Dovbyk, això sí, «té el seu cromo amb el Girona» es quedi o se’n vagi. No és el cas d’Aleix Garcia que va anar-se’n fa setmanes al Bayer Leverkusen.

La col·lecció surt a la venda dilluns amb una tirada inicial de deu milions de paquets i ja amb la segona edició disponible amb alguns dels darrers fitxatges. «Sempre hi ha moviments de jugadors fins al darrer dia i això fa variar el nombre d’edicions que fem», diu. En aquest sentit, i tot i alguns pronòstics fallits que donaven poca vida a les col·leccions, Torrent es remet als números per presumir que flama es manté ben viva. «Durant la pandèmia alguns van dir que estàvem morts. L’any passat només amb Panini Espanya vam facturar 100 milions d’euros entre totes les col·leccions. Si això és està acabat, que vingui Déu i ho vegi. La col·leccionabilitat està molt viva i no només de futbol», recorda. Sigui com sigui, el director general de Panini a Espanya i Portugal recorda, orgullós, que arreu de la península es té localitzat Torroella de Montgrí com «la capital del cromo».