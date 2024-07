Girona-Tolosa: Condicionats i escaldats (0-4)

Absolutament res de bo en pot treure Míchel del partit d'aquest matí a Torremirona, el quart de l'estiu. D'una banda, el resultat i la repassada majúscula física i de joc per part d'un Tolosa més preparat i amb un parell de marxes més; de l'altra perquè l'expulsió de Gazzaniga poc abans de la mitja part. Això ha obligat el Girona a jugar amb un de menys, cosa que ha trasbalsat totalment els plans de Míchel tant físicament com tàcticament. Jugar amb un home menys no és cap excusa per justificar la imatge i inferioritat del Girona davant un Tolosa d'allò més exigent, molt més preparat físicament i que va jugar amb un parell o tres de marxes més. Al 0-1, en l'afegit de la primera part ha donat pas a una segona part de pel·lícula de por en què el Girona ha encaixat tres gols més i ha abaixat els braços ben aviat. El 0-4 final suposa un bon avís al club pel que fa a la configuració d'una plantilla que necessita agilitzar l'arribada d'unes quantes cares noves encara i aclarir el futur de Dovbyk.

La presència d'Artem Dovbyk a l'onze titular ha estat la gran sorpresa de l'onze titular del duel d'aquest matí contra el Tolosa. Més que pas, fins i tot, la del darrer fitxatge, Bryan Gil que va debutar enganxat a la banda esquerra. L'ucraïnès no ha entrat gaire en joc i amb prou feines ha tocat tres pilotes. De fet, no ha acabat la primera part perquè ha estat el sacrificat per Míchel arran de l'expulsió de Gazzaniga (m.42) per fer entrar Juan Carlos. La titularitat de Dovbyk ha estranyat d'allò més, perquè contra l'Espanyol no va tenir minuts i tot feia pensar que el club el reservaria per evitar cap lesió que trenqués un possible traspàs. En aquest sentit, la titularitat podria ser una mesura de pressió maquillada de normalitat davant l'interès del Roma, el director esportiu del qual és a Girona per negociar el traspàs.

La superioritat del Tolosa va ser absoluta durant tot el partit. No només a la segona part, perquè durant la primera, els occitans ja havien gaudit d'ocasions de sobre per avançar-se. Això sí, Portu ha tingut la primera i clara, que ha desfet Àlex Domínguez. A partir d'aquí, tres pals, una allau d'ocasions dels francesos i pluja de gols. Nicolaisen, en l'afegit de la primera part ha obert la llauna i a la represa, han anat caient el segon el tercer i el quart. I encara un pal més. Mentrestant, amb canvis a tort i a dret de jugadors, el Girona tan sols ha donat senyals de vida en un senyal regalat a Minsu que el mateix jugador coreà ha fallat. Ja només faltava això. El Girona tornarà a jugar dissabte a Castel di Sangro contra el Nàpols (2/4 de 7) en un altre test d'exigència màxima.

FITXA

Girona: Gazzaniga, Francés, Blind (m.46, Juanpe), David López (m.62, Antal), Arnau (m.76, Roca), Herrera (m.46, Van de Beek), Iván Martín (m.76, Minsu), Almena (m.62, Toni Villa), Dovbyk (m.43, Juan Carlos), Bryan Gil (m.46, Valery) i Portu (m.62, Misehouy).

Tolosa: Àlex Domínguez, Nicolaisen, Amanzi, Cresswell, Dannum, Schmidt, Casseres, Mawissa, Magri, Aboukhlal i Gboho. També han jugat Babicka, Genreau, Costa, Gelabert, Methalie, Canvot, Aradi, Messali, Saka i Skytta.

Gols: 0-1, m.45+1, Nicolaisen; 0-2, m.51, Babicka; 0-3, m.61, Aboukhlal; 0-4, m.70, Gelabert.

Àrbitre: Bureau Méndez. Ha expulsat Gazzaniga amb vermella directa (m.42).