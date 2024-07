El Roma insisteix per Dovbyk i el Girona demana la clàusula

El cas Dovbyk va escriure ahir un capítol més en una història que pot convertir-se en el serial de l’estiu a Montilivi. Després de trencar l’acord amb l’Atlètic de Madrid quan el club matalasser i el Girona ja s’havien entès pel traspàs del davanter a canvi d’entre trenta-cinc i trenta-set milions més variables que farien arribar als quaranta de la clàusula, l’agent del jugador va obrir de bat a bat la porta al Roma. El conjunt italià satisfà les peticions del representant, però no acaba d’arribar als quaranta milions que exigeix el Girona per l’ucraïnès. De fet, el conjunt gironí ja hauria descartat una primera oferta dels romans. És per això que ahir el director esportiu del Roma, Florent Ghisolfi, s’hauria desplaçat a Girona per negociar amb els dirigents gironins. En aquest sentit, diverses fonts asseguren que Dovbyk ha comunicat al Girona la seva voluntat de ser traspassat al Roma.

L’ambició de Bryan Gil

Mentrestant, el Girona va presentar ahir en societat la sisena incorporació de la temporada: Bryan Gil. L’andalús arriba per ocupar una posició on al curs passat Savinho va meravellar. Tot i això, l’ombra del brasiler no amoïna Bryan Gil, que no serà l’únic extrem que arribarà a Montilivi. El jugador nascut a l’Hospitalet però criat des dels dos anys a Barbate, refusa comparacions. «És un jugador que va fer un any excepcional. No fa falta comparar. El que és maco és la competència sana. Tothom sap què va fer Savinho. L’admiro, perquè és valent i li agrada l’un contra un», deia ahir. Curiosament, Quique Cárcel, va confessar que el club cercava un jugador «d’aquest perfil» i que Bryan Gil donarà «profunditat i desequilibri per la banda». Cárcel revelava que el Girona ja el va voler incorporar, sense èxit, la temporada passada i també detallava que el conjunt gironí està ben posicionat per quedar-se’l en propietat a final de curs. «Ha estat una negociació llarga i gens fàcil. Lògicament, l’opció de compra era molt inaccessible i s’ha arribat a un acord per buscar una sortida de cara a l’any que ve, si fes un bon any». És a dir, el Girona tindria prioritat en l’opció de compra, estipulada segons diverses fonts, en quinze milions d’euros.

L’extrem andalús, de vint-i-tres anys, arriba per una temporada cedit pel Tottenham amb l’objectiu de «trobar minuts i confiança» en un Girona que considera que és el club «idoni» per desenvolupar el seu joc. «El Girona juga un estil ofensiu, a qui agrada tenir pilota i amb jugadors d’un contra un. És un dels principals motius perquè sóc aquí», va dir durant la seva presentació.

Gil ha explicat també perquè tantes cessions i tants equips amb només 23 anys. I és que després de debutar amb el primer equip del Sevilla amb Pablo Machín, Gil va ser cedit pel conjunt andalús al Leganés i l’Eibar -on va mostrar la millor versió- abans que el Tottenham en pagués 25 milions l’estiu del 2021. A partir d’aquí va encadenar dues cessions més al València i al Sevilla per tornar i jugar sencera la temporada passada a Londres (12 partits). «Sóc molt ambiciós i no puc estar en un lloc on no tingui minuts. Si tinc opcions d’anar a un lloc on es confiï en mi, sempre serà la meva primera opció», argumentava. El Girona és la cinquena cessió de la carrera de l’andalús que confia trobar a Montilivi l’estabilitat necessària per créixer i consolidar-se després de molts de ser considerat un talent prometedor.